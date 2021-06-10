«Содис лаб» запустила облачную платформу для мониторинга строительных конструкций

Портфельная компания фонда «Индустрия 4.0» (входящего в периметр ГК «Ростех») «Содис лаб» запустила облачную платформу Sodis.io, которая обеспечивает онлайн-доступ к данным мониторинга несущих конструкций зданий на любом этапе строительства и эксплуатации. Сервис позволяет удалённо решать широкий спектр задач по геотехническому мониторингу и мониторингу технического состояния объектов капитального строительства без необходимости развертывать полноценную ИТ-инфраструктуру на строительной площадке.

Решение прежде всего предназначено для строительных организаций, которым необходим оперативный доступ к данным о техническом состоянии несущих конструкций зданий или сооружений, расположенных в труднодоступных регионах, в тяжелых климатических условиях или на ранних стадиях производства строительно-монтажных работ.

Подписка на новую платформу позволяет организовать автоматизированную систему мониторинга строительных объектов с очень коротким сроком развертывания и без дополнительных затрат на серверное оборудование и его эксплуатацию.

Новое решение полностью совместимо с флагманским продуктом компании Sodis Building M. Заказчик получает возможность создать единую информационную среду мониторинга, функционирующую на всех этапах жизненного цикла объекта.

Директор по научной работе «Содис лаб» Юрий Колотовичев сказал: «Это продукт, который позволяет в кратчайшие сроки получить клиенту доступ к данным онлайн-мониторинга конструкций зданий. Sodis.io – это 100-процентный веб, что означает доступность платформы с любых устройств. От первого выхода наших сотрудников на площадку до готовой системы проходит всего несколько дней».

Пользователи платформы могут посмотреть с любого мобильного или стационарного устройства данные о деформации, перемещениях, усилиях, температуре и других параметрах конструкций. Клиенты получают доступ к фотографиям и видео текущего состояния объекта с веб-камер и другую необходимую информацию.

На данный момент платформа Sodis.io развернута на строительстве московского жилого квартала «Амурский парк», которое осуществляет ГК ПИК. Кроме того, готовится пилотный запуск системы беспроводного мониторинга осадки строящегося технопарка Сбербанка в инновационном центре «Сколково».