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Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде

Группа «Ангстрем» инвестирует 360 млн рублей в производство радиосредств в Зеленограде. О планах модернизации производства рассказал генеральный директор предприятия Вадим Малюков.

Средства пойдут на закупку технологического и контрольно-измерительного оборудования, а также на современную базу электронных компонентов. Модернизация позволит в два раза увеличить производство отдельных востребованных на российском и зарубежном рынке изделий. В настоящее время «Ангстрем» способен выпускать более 20 тысяч радиостанций в год.

Конкурентоспособность производимой в Зеленограде продукции обеспечивает использование технологии software defined radio. Когда функциональность радиостанции переопределяется набором протоколов связи, независящих от особенностей реализация аппаратной платформы.

Владимир Бахур

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