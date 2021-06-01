В России оцифровали технологию повышения производительности труда

Компания «Болотин и партнеры «Индустриальный консалтинг» первой в России запатентовала один из методов бережливого производства, сфокусированный на повышении производительности труда на предприятиях с помощью цифровых технологий под названием «Spaghetti AI» Это инструмент для картирования и анализа перемещения персонала и материалов на производственной территории для выявления затратных и не приносящих ценности перемещений.

Технология позволяет визуализировать реальный производственный процесс и помогает проследить путь движения не только рабочих, но и продукции и деталей. Она идентифицирует точки формирования потерь и помогает оцифровать существующие производственные процессы и сравнить с нормативными, что позволяет либо сократить избыточный персонал, либо увеличить выпуск продукции, либо оптимизировать циклы загрузки оборудования, сократить потери рабочего времени и сократить производственные циклы.

Метод подразумевает проведение съемки на протяжении рабочей недели. При этом все фиксируется автоматически и не отвлекает рабочих. Потом эти данные обрабатываются. В результате получают треки движения человека и материалов, которые и похожи на «спагетти», что и дало название методу. Трек движения для каждого работника - индивидуальный. Вместе с тем с использованием лидаров проводится сканирование и создание 3D-модели производственного участка с имеющимся там оборудованием. На эту 3D-модель накладываются линии «спагетти». В результате можно определить, в какой точке, с какой скоростью человек движется по участку. Если он где-то остановился, видно — он остановился у своего участка или в другом месте.

Такой подход применим не только к машиностроению, но и к любому полу-конвейерному производству, а в некоторых случаях и к офисной работе, так как иногда в оупенспейсах так расставляют мебель, перегородки и организуют выходы, что люди тратят массу времени на хождение по коридорам. Таким образом, «Spaghetti AI» является универсальным инструментом, который можно использовать во многих областях деятельности.

Применение метода позволяет снизить на 15–35% производственные потери, настроить производственный так, что лишние передвижения сокращаются на порядок.

Для сбора и обработки информации не требуется отвлечение персонала предприятий от текущей работы. Метод позволяет получать объективные цифровые данные о фактической организации производственных процессов без оснащения сотрудников дополнительными носимыми устройствами. Используется бесконтактный цифровой инструмент.

«По сути, «Spaghetti AI» – это новая возможность для руководителя или владельца оценить реальный уровень эффективности предприятия. Причем на выходе получаются готовые качественные данные для имитационного моделирования и создания цифрового двойника. Это первый шаг к началу процесса цифровизации любого типа производства в рамках концепции Индустрии 4.0», - прокомментировал разработку генеральный директор ООО «Болотин и партнеры «Индустриальный консалтинг» Виктор Четвериков.