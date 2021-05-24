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Загорский трубный завод внедряет технологии искусственного интеллекта для контроля качества продукции

На Загорском трубном заводе запущена в эксплуатацию система с применением алгоритмов компьютерного зрения и методов глубокого машинного обучения, которая позволяет значительно упростить и повысить эффективность контроля технологии изготовления продукции. Программно-аппаратный комплекс развернут на участке нанесения наружного покрытия. Партнером по разработке решения и интеграции его в производственную систему ЗТЗ выступила компания «Точка зрения».

В рамках реализованного проекта в цехе нанесения покрытия установлено более десяти камер видеонаблюдения, которые фиксируют производственный процесс на открытых участках линии. Видеоданные с камер поступают на серверы предприятия, где они обрабатываются с помощью алгоритмов компьютерного зрения, которые выделяют из видеопотока отдельные единицы продукции.

Следующий интеллектуальный алгоритм позволяет «сопровождать» найденные объекты, то есть определять, на каком участке линии находится каждая конкретная труба в данный момент времени. Важной особенностью системы является расчет положения трубы на закрытых участках. Таким образом, обеспечивается возможность прослеживания каждой отдельной трубы в общем потоке.

Система позволяет рассчитывать скорости вращения и перемещения труб, а также привязывать значения технологических параметров - показаний датчиков, установленных на линии – например, датчиков нагрева, толщины изоляции и других, с которыми данная труба производилась.

Вся информация поступает в производственную ИТ-систему и анализируется специалистами по качеству. В случае выявления каких-либо отклонений, соответствующие трубы снимаются с производства и направляются на доработку.

Преимуществом реализованного решения является разработка специализированных к условиям производства на ЗТЗ алгоритмов компьютерного зрения. Они позволяют минимизировать влияние помех – например, движущихся людей и техники или изменения освещения на работу системы искусственного интеллекта и обеспечить надежное прослеживание трубы в течение всего процесса производства.

Эльяс Касми

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