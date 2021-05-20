Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита»

Corpsoft24 завершила проект по переводу склада инструментов компании «Макита» в городе Пушкино на режим адресного хранения.

«Макита» – официальный дилер японской фирмы Makita, производящей электроинструменты для строительства, ремонта и деревообработки. Компания реализует инструменты, аксессуары, запчасти, расходные материалы на территории России, Казахстана и Белоруссии.

Склад компании «Макита» находится в городе Пушкино Московской области и обеспечивает хранение около 700 тыс. единиц техники по серийным номерам. Склад разделен на три секции, каждая из которых состоит из 24 линий по 30 стеллажей. Всего на стеллажах размещено более 54 тыс. ячеек для хранения. Задача проекта состояла в том, чтобы система позволяла управлять каждой из этих ячеек адресно с учетом серийных номеров инструментов на основе QR-кодов.

Для реализации проекта CorpSoft24 значительно доработала конфигурацию программного продукта «1С:Управление торговлей 8», которое используется в компании.

По словам Константина Крыжановского, руководителя отдела сопровождения 1С Corpsoft24, подобные решения позволяют управлять движением товаров на складе более эффективно и выполняют роль полноценной WMS-системы.

«Для компаний, работающих в сфере оптово-розничных продаж, такие системы обеспечивают все процессы управления складом: размещение товаров при поступлении, перемещение и отгрузка заказчикам, а также отбор и инвентаризацию. Кроме того, они поддерживают работу с терминалами сбора данных, использующих ПО от DataMobile», - говорит Константин Крыжановский.

Так, в ячейках склада предприятия могут указываться уровень доступности, габариты, грузоподъемность, рекомендованное заполнение по весу и объему в процентах. Такой механизм настроек позволит добиться оптимального сценария размещения.

«Подобные решения могут быть интересны оптово-розничным компаниям, чей ассортимент насчитывает тысячи наименований, поскольку позволяют с точностью до ячейки контролировать оборот товаров на складе. Существенно сокращается скорость приемки товара, сбора и отгрузки заказов. Это позволяет работникам склада повысить эффективность и качество работы, сделать управление запасами более прозрачным», - добавляет Константин Крыжановский.