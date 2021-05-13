«Сименс» представила новое решение для интеллектуального мониторинга предприятий

«Сименс» представила новое решение промышленного интернета вещей (IIoT) для интеллектуального мониторинга состояния – Sitrans SCM IQ. Решение позволяет обнаруживать и предотвращать потенциальные инциденты на самых ранних этапах. Система снижает затраты на обслуживание и время простоев, при этом рост производительности доходит до 10%. Старт продаж решения запланирован на лето 2021 года.

Надежные беспроводные мультидатчики Sitrans MS200 служат аппаратной основой и устанавливаются на такое оборудование, как насосы, редукторы, компрессоры и трансмиссии, где собирают данные о вибрации и температуре. Эти данные отправляются на промышленный шлюз Sitrans CC220 по Bluetooth, где шифруются перед дальнейшей передачей в облако, а именно в промышленное решение MindSphere, работающее по принципу «промышленный Интернет вещей как услуга».

Выявление отклонений в системе Sitrans SCM IQ основано на машинном обучении. Все показатели датчиков постоянно отслеживаются, что позволяет заблаговременно обнаружить отклонения от нормального режима. Уведомления об отклонениях отправляются по SMS и/или электронной почте, в зависимости от настроек и конкретной группы пользователей. Приложение можно использовать для документирования отклонений в поведении машинного оборудования и их предоставления определенному кругу пользователей.

Мультидатчики Sitrans MS200 отличаются надежностью и компактной конструкцией с высоким классом защиты (IP68). Подключение по Bluetooth исключает необходимость в кабельной прокладке, что значительно упрощает установку и ввод системы в эксплуатацию. В качестве источника питания используются сменные аккумуляторы, гарантирующие длительный срок эксплуатации.

Промышленный шлюз Sitrans CC220 обеспечивает безопасную связь между мультидатчиком и облаком. Он подходит для установки в электрошкафу и имеет внешнюю Bluetooth-антенну. Передача с высокой частотой выборки гарантирует точность и надежность анализа данных. Мобильное веб-приложение Sitrans SCM IQ отображает состояние отслеживаемых систем и компонентов в виде графиков – где угодно и когда угодно. Sitrans SCM IQ – масштабируемое решение, а значит, его можно использовать для мониторинга как одного, так и всех станков на объекте. Система Sitrans SCM IQ состоит из мультидатчиков, шлюза и приложения и будет полезна на всех промышленных предприятиях, где используется оборудование с механическими или вращающимися элементами.