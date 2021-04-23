AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов

AppDynamics в составе корпорации Cisco объявила о расширении доступности своего SaaS-сервиса на пять новых регионов, гарантируя быстрый, безопасный и простой доступ к платформе AppDynamics Business Observability.

Новые офисы в Кейптауне (Южная Африка), Гонконге (Китай), Лондоне (Великобритания), Сан-Паулу (Бразилия) и Сингапуре обеспечат региональным клиентам и партнёрам доступ к решениям для сквозного наблюдения технологического стека, гарантируя безопасность, масштабируемость и соответствие локальным требованиям к хранению данных. Также новые возможности позволят компаниям повысить качество цифрового обслуживания своих клиентов на базе Amazon Web Services (AWS).

Согласно недавнему исследованию компании Gartner, почти 70% организаций, использующих облачные сервисы, планируют увеличить свои расходы на облачные технологии после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Пандемия подтвердила ценность облачных решений, — отметил вице-президент Gartner по исследованиям Сид Наг (Sid Nag). — Возможность использовать масштабируемые по запросу облачные модели для достижения экономической эффективности и стабильности бизнеса, мотивирует организации ускорять цифровую трансформацию».

По мере того, как ИТ-специалисты берут на себя ведущую роль в преодолении последствий пандемии в своих компаниях, многие из них сталкиваются со всё более серьёзными вызовами при внедрении инноваций и масштабировании цифровых сервисов. При этом ИТ-директора осознают острую потребность в безопасных, надёжных и масштабируемых SaaS-решениях, способных поддержать их на пути к цифровой трансформации и удовлетворить постоянно растущий спрос на высококачественное цифровое обслуживание.

При рассмотрении возможности перехода на SaaS необходимо учитывать проблемы, которые могут возникнуть вследствие специфики местного законодательства и правил хранения данных, а также из-за задержек сигналов от облачных сервисов, которые зависят от удалённости серверов. Переход на SaaS-модели позволит решить эти вопросы и дать целый ряд преимуществ, обеспечивая свободный доступ клиентов к сервисам по всему миру.

С офисами в Портленде (США), Франкфурте (Германия), Мумбаи (Индия) и Сиднее (Австралия), AppDynamics предлагает самую развитую глобальную поддержку SaaS среди всех поставщиков подобных решений на рынке. По данным исследования Gartner, AppDynamics обеспечивает надёжную и полноценную работу SaaS-решений, позволяя компаниям сосредоточиться на повышении качества цифрового обслуживания своих клиентов.

SaaS-решения от AppDynamics обеспечивают конфиденциальность и безопасность данных. Соблюдение правил обращения с данными, соответствие местному законодательству и сертификатам безопасности, таким как: SOC 2 Type II, EU-US Data Transfer и GDPR-Ready.

Масштабирование. Масштабирование решений AppDynamics обеспечивается платформой AWS, которая гарантирует высокоскоростной доступ к данным при снижении общих затрат и уменьшении использования локальных ресурсов, а также предоставляет дополнительную поддержку и обслуживание.

Ускоренный доступ к инновациям. Заказчики могут использовать новейшие технологии AppDynamics, включая облачные сервисы, APM и защиту приложений за счёт автоматизированных и бесперебойных обновлений.

«Крупные компании как никогда ранее нуждаются в срочном пересмотре своих стратегий развития цифрового бизнеса, поэтому им необходимы надёжные SaaS-платформы, которые позволят быстро масштабировать клиентские сервисы, — отметил директор по продуктам AppDynamics Випул Шах (Vipul Shah). — AppDynamics стремится предоставить высочайшее качество обслуживания с помощью платформы Business Observability, а расширение географии присутствия наших SaaS-решений обеспечит самое масштабное покрытие в отрасли. Благодаря широкому охвату глобального рынка, SaaS от AppDynamics остаётся лучшим выбором для крупных международных предприятий».

Расширение на пять новых регионов произошло вслед за началом работы SaaS от AppDynamics в Индии, о котором было объявлено в октябре 2020 года. Благодаря стратегически продуманному выбору каждого региона, основанному на данных клиентских запросов на услуги SaaS, этот шаг позволит быстро удовлетворять потребности предприятий в ускоренной цифровой трансформации по всему миру. Например, офис AppDynamics во Франкфурте увеличил количество клиентов вдвое всего за 18 месяцев.

Новые офисы с доступом к SaaS от AppDynamics будут официально открыты в следующие сроки: Сингапур (апрель 2021 г.), Лондон (апрель 2021 г.), Гонконг (июль 2021 г.), Сан-Паулу (июль 2021 г.), Кейптаун (июль 2021 г.).