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ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

Футбольный клуб «Динамо-Москва» создает на базе решения SAP Sports One единую цифровую систему, в которой будет содержаться вся информация по игрокам – от тренировочного процесса до медицинских данных и физических параметров. Сервис был запущен в эксплуатацию в 2020 г. Решение позволит управлять командой, планировать тренировки, отслеживать физическое состояние игроков, медицинские назначения.

Система позволит учитывать как внутренние данные, собранные на основании поведения и физического состояния игроков во время тренировок, так и информацию из различных внешних систем, позволяющую анализировать матчи с другими командами. К облачной платформе также будут подключены команды футбольной академии клуба. Помимо центральной Академии имени Льва Яшина в Москве у «Динамо-Москва», совместно с главным акционером ВТБ, есть планы по открытию филиалов по всей стране. На сегодняшний день уже работает филиал в Республике Дагестан, всего до 2023 г. планируется создать до четырех региональных отделений. Сервис будет агрегировать всю информацию по развитию молодых игроков, начиная с их первых шагов в спорте. Это позволит создать единую статистическую базу по профилям юных футболистов, что существенно повысит эффективность работы с молодежью.

SAP – единственный международный вендор, у которого есть свой центр обработки данных, расположенный в России – на территории Москвы. Там будут размещаться в том числе и данные, собранные «Динамо-Москва» в SAP Sports One, что полностью соответствует законодательству России. Решение SAP Sports One уже успешно используют клубы Европы, среди которых «Бавария» и «Манчестер сити». Кроме того, SAP активно сотрудничает с международными и российскими спортивными организациями – WTA, NBA, КХЛ и т.д.

«С приходом в клуб акционера в лице ВТБ был задан новый вектор развития на цифровизацию основных бизнес-процессов. Запущенная совместно с SAP система позволила сделать внутренние спортивные процессы максимально удобными и прозрачными, значительно повысить эффективность молодежного футбола. SAP Sports One как единая система аналитики и сбора данных является ядром спортивной цифровой платформы клуба. Внимательный и аккуратный подход к работе с данными позволяет принимать верные решения в тренировочном и игровом процессе», – отметил Павел Пивоваров, генеральный директор, председатель правления ФК «Динамо-Москва».

«В целом профессиональный спорт сейчас стоит на пороге инновационной эры: мобильные устройства, социальные сети, большие данные и аналитические платформы радикально изменят спортивный менеджмент. Технологии однозначно помогают командам быть еще более успешными. Кроме того, возможность оперативно получать и анализировать данные по талантливым молодым футболистам со всей страны позволит «Динамо» создать эффективную систему скаутинга и повысить конкурентоспособность российских команд на международной арене», – сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

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