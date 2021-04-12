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Fujitsu представила обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Fujitsu анонсировала обновленные базовые элементы для архитектур цифровой трансформации — двухпроцессорные серверы нового поколения Fujitsu PRIMERGY M6 с мощными вычислительными возможностями.

Серверы нового поколения PRIMERGY M6 обеспечивают значительный прирост производительности и выступают в качестве базовых элементов для архитектур, которые Fujitsu разрабатывает и выстраивает в рамках проектов цифровой трансформации бизнеса индивидуально для своих заказчиков.

В новых моделях PRIMERGY представлен ряд инноваций, который включает поддержку нового стандарта форм-фактора EDSFF для SSD накопителей, а также удвоенную производительность ввода-вывода. Благодаря этим улучшениям серверы PRIMERGY M6 способны создавать гибкую и динамичную платформу для программно-определяемых, гиперконвергентных, контейнерных и гибридных архитектур. Более того, эти новые возможности гарантируют, что заказчики смогут масштабировать свою инфраструктуру под любые, даже незапланированные, потребности в будущем.

Серверы PRIMERGY M6 оснащены процессорами Intel Xeon 3-го поколения и энергонезависимой памятью Intel Optane серии 200. Обновленная конфигурация позволит нарастить вычислительные возможности для уже развернутых и широко используемых видов рабочих нагрузок.

PRIMERGY M6 поставляются в трех форм-факторах. Стоечные серверы RX подойдут для виртуализации ЦОД, совместной работы, традиционных нагрузок и баз данных in-memory. Модели GX поддерживают восемь графических карт NVIDIA и ориентированы на высокую производительность. Они предназначены для нагрузок, связанных с обработкой и анализом данных, глубинным обучением, развертыванием виртуальных рабочих столов и ресурсоемкой обработкой графики. Серверы СХ представляют собой многоузловые системы с высокой плотностью размещения для высокопроизводительных вычислений (HPC). Эти модели предназначены для таких нагрузок, как поддержка веб-сервисов или виртуальных рабочих столов для биржевых операций.

Модели PRIMERGY RX2540 M6 и PRIMERGY RX2530 M6 доступны к заказу с мая, серверы PRIMERGY GX2570 M6, PRIMERGY CX400 M6, а также двухузловые кластеры PRIMERGY CX2550 M6 и PRIMERGY CX2560 M6 доступны к заказу с августа.



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