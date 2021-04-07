Спецпроекты

Устойчивый к сбоям вычислительный комплекс развернут в новом офисе «Русской медной компании»

Интеграция Инфраструктура

«Инфосистемы джет» запустила в эксплуатацию современный серверный комплекс в штаб-квартире «Русской медной компании» (РМК) в Екатеринбурге. Высокопроизводительное оборудование является основой для ключевых бизнес-приложений компании, систем управления зданием и контроля безопасности. Мощности вычислительного комплекса позволят обеспечить высокий уровень производительности, отказоустойчивости и доступности сервисов промышленной группы РМК в разных регионах страны.

Новый офис «Русской медной компании» открылся в центре Екатеринбурга летом 2020 г. Здание уникальной архитектуры символизирует профиль деятельности РМК, ИТ-инфраструктура здания обеспечивает бесперебойную работу сотрудников компании. Построение нового высокотехнологичного серверного комплекса было доверено команде «Инфосистемы джет».

Ядром комплекса стало оборудование Huawei. Выбор в пользу решений этого производителя был сделан в силу уникальности их технологий, надежности и оптимальной стоимости. Также это стало логичным шагом в рамках политики диверсификации вендорского портфеля заказчика.

На базе вычислительного комплекса создана высоконадежная виртуальная инфраструктура на VMware, в которой размещаются все серверные и пользовательские приложение РМК. Сюда же перенесены ERP-система, учетные и бухгалтерские системы на базе «1С», а также базы данных и подсистемы инженерного обеспечения здания, включая системы обеспечения безопасности здания. Системы хранения данных объединены в кластер через общую сеть SAN, обеспечивая высокую доступность и сохранность данных. Системы резервного копирования (СРК) на основе ПО Veritas отвечают за сохранность важной информации даже в случае аварии.

«В новом офисе нам хотелось располагать надежной и отказоустойчивой инфраструктурой серверов, СХД и СРК с прозрачными возможностями обслуживания и развития. Одним из условий было получить все это из "одних рук", — сказал Сергей Шувалов, вице-президент по информационным технологиям «Русской медной компании». — Поэтому, по итогам конкурса, мы выбрали в качестве партнера "Инфосистемы джет". И этот выбор более чем оправдал себя. В ходе проекта партнер оказывал всестороннюю профессиональную поддержку. Как результат — мы получили необходимое ИТ-решение с соблюдением требований к нему и усилили наши собственные компетенции».

«Экспертиза нашей компании по всем трем аспектам построения ИТ-инфраструктуры на базе технологий Huawei подтверждена единственным на территории России и СНГ "пятизвездочным" рейтингом, — отметил Дмитрий Малухин, директор Уральского филиала «Инфосистемы джет». — Мы рады продолжить сотрудничество с РМК за рамками внедрения. Помощь в обслуживании и сопровождении серверного комплекса также выполняют наши специалисты: филиал нашего сервисного центра в Екатеринбурге обладает необходимыми экспертизой и ресурсами для надежной поддержки бизнеса заказчиков в круглосуточном режиме».



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