ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП

Министерство промышленности и торговли РФ присвоило статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) программно-аппаратным комплексам Dionis DPS на основании приказа №1023 от 26 марта 2021 года.

ПАК Dionis DPS — это современное UTM-решение для российского рынка ИБ, которое имеет сертификаты ФСБ (класс защиты КС1, КС3) и ФСТЭК России (ИТ.МЭ.А4.ПЗ, ИТ.СОВ.С4.ПЗ).

ПАК Dionis DPS выполняет функции маршрутизатора и межсетевого экрана, а также имеет в своем составе средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и средства обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ).