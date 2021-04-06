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UiPath расскажет о трендах роботизации на конференции CNews «ИТ в промышленности 2021»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Готовность к «четвертой промышленной революции» – тема, которая становится всё актуальнее. Решения для «Индустрии 4.0» активно завоёвывают российский рынок в самых разных отраслях: хотя сейчас роботизацию бизнес-процессов и ИИ взяли на вооружение всего 14-16% производственных компаний, об их внедрении задумываются не менее половины респондентов. Gartner называет RPA одной из самых быстрорастущих категорий ИТ. А Deloitte прогнозирует, что в следующие пять лет стоит ожидать «почти всеобщего внедрения» роботизации бизнес-процессов.

При внедрении инструментов роботизации организации могут выстроить гибкую и легко масштабируемую цифровую рабочую среду, где все рутинные задачи выполняет робот, а люди управляют и развивают бизнес, а также принимают стратегические решения.

Индустрия RPA рассматривается как будущее глобального бизнеса: в перспективе сотрудникам и организациям стоит готовиться к расширению присутствия роботов в жизни, за этим следует дальнейшее развитие и упрощение конкретной технологии - у каждого сотрудника появится собственный цифровой помощник, который возьмет на себя выполнение ежедневных рутинных операций.

Разобраться, с какой стороны подойти к цифровизации производства, поможет конференция CNews «ИТ в промышленности 2021», которая пройдет в онлайн-формате 6 апреля 2021 года при поддержке UiPath.

Технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath – Николай Кабанов расскажет о самой актуальной теме для тех, кто задумался о внедрении технологий «индустрии 4.0» на своем предприятии: «Как провести цифровизацию компании и при этом не разориться: видение UiPath».

Участие в конференции для представителей заказчиков является бесплатным, подробнее о том, как принять участие в конференции в анонсе.



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