DataLine запустила услугу комплексного мониторинга ИТ-сервисов

Обновленный сервис мониторинга DataLine предоставил круглосуточную проверку состояния ИТ-систем вне зависимости от их расположения. В услугу входят регулярные отчеты о статусах систем и оперативное оповещение заказчика о сбоях и аномалиях по email, SMS, Telegram или телефону.

Клиентам DataLine доступен комплексный мониторинг, к которому можно подключить: внешние сервисы, приложения, базы данных, операционные системы, виртуальную инфраструктуру (IaaS), датчики оборудования.

Мониторинг внешних сервисов также доступен клиентам, которые не размещают свою инфраструктуру в DataLine, но хотят получить независимую оценку сервисов на своей площадке от надежного провайдера. Такой мониторинг можно настроить из дата-центра в Европе или из российских ЦОДов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге или Удомле.

Для каждого объекта мониторинга настраиваются свои метрики и задаются правила генерации оповещений. К примеру, можно отслеживать время и содержимое ответа на запросы, срок действия сертификатов, процент потери пакетов.

Детальный SLA гарантирует доступность сервиса 99,95% и финансовую ответственность провайдера за нарушение.