Спецпроекты

БФТ автоматизировала в Екатеринбурге закупочную деятельность

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

БФТ завершила в Екатеринбурге проект по автоматизации процессов сбора и согласования потребностей на закупку товаров, работ, услуг (ТРУ) в рамках 44-ФЗ. Основой стал новый модуль, разработанный БФТ для этих целей на базе системы «АЦК-Муниципальный заказ». На первом этапе функционал планируется применять в Екатеринбурге для закупок ИТ-оборудования, а в дальнейшем также для закупок других специализированных товаров, работ, услуг, приобретение которых требует согласования с органом, курирующим соответствующую сферу деятельности.

Закупочная деятельность в Екатеринбурге автоматизирована на базе решения БФТ «АЦК-Муниципальный заказ». В рамках проекта к системе подключен модуль, который автоматизирует процесс сбора потребностей на закупку отдельных ТРУ; согласование сформированных потребностей с ГРБС и курирующим органом; формирование отчетности о ходе удовлетворения потребностей заказчиков в отдельных ТРУ; контроль формирования закупок только из согласованных ГРБС и курирующим органом потребностей.

Функциональные возможности модуля позволяют проводить оперативный мониторинг движения закупаемых ТРУ по всем этапам закупок – от формирования потребности до проведения закупочной процедуры.

Благодаря внедрению в систему закупок Екатеринбурга нового модуля автоматизации сбора и согласования потребностей в ТРУ будут реализованы такие важные задачи, как переход к консолидированной модели организации закупок ИТ-оборудования, а впоследствии и других специализированных ТРУ; переход на электронный документооборот для обеспечения однократного ввода информации в систему закупок на этапе формирования потребности; автоматизированное привлечение курирующего органа на этапе формирования потребности для выбора оборудования с нужными показателями и планирования закупок на более выгодных условиях за счет агрегации заявок; применение единого механизма сквозного мониторинга и контроля в части формирования потребностей.

Так, в Екатеринбурге воплощена идея сбора требований к ТРУ до оформления закупки, что позволяет повысить качество и эффективность планирования закупок, а также обеспечить муниципальных заказчиков теми ТРУ, которые максимально соответствуют реальным потребностям.

Процесс организован таким образом. Формирование потребности на закупку ИТ-оборудования. Специалист отдела закупок организации формирует в системе электронный документ (ЭД) «Потребность», в который включает информацию о необходимом ИТ-оборудовании.

ЭД «Потребность» проходит согласование в несколько этапов: внутри организации муниципального заказчика; проверка ГРБС на соответствие цели закупки и нормирования бюджетных средств; согласование с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или муниципальным органом, курирующим сферу ИТ.

Закупка ИТ-оборудования. На основе согласованного ЭД «Потребность» в системе «АЦК-Муниципальный заказ» оформляется закупка и включается в план-график. Определение и согласование заказчиками реальных потребностей в конкретных ТРУ, а также контроль ГРБС осуществляются на этапе планирования бюджета.

Применение в Екатеринбурге функционала нового модуля системы «АЦК-Муниципальный заказ» в сфере ИТ позволило достичь таких результатов, как повышение качества планирования муниципальных ИТ-закупок за счет консолидации ИТ-потребностей и формирования сводного плана ИТ-закупок; контроль удовлетворения потребностей муниципальных заказчиков в ТРУ; экономия времени квалифицированного персонала при согласовании планов закупок.

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