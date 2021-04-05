Спецпроекты

TerraLink xDE включен в Единый реестр отечественного ПО

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

TerraLink сообщает о включении платформы TerraLink xDE в конфигурации TerraLink xDE Pro (Professional version) в единый реестр Минцифры российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО). Таким образом, теперь платформа входит в число программных продуктов, разрешенных для использования в госструктурах и компаниях с участием государственного капитала, а также будет доступна для приобретения без уплаты НДС для новых клиентов.

TerraLink xDE Pro – интеграционная платформа для организации электронного юридически-значимого документооборота компании. Позволяет объединить в одну экосистему все процессы обработки документов и автоматизировать их. TerraLink xDE Pro является эффективным решением задач ЮЗЭДО для компаний с разными типами внутренних систем, большим потоком документов и числом операторов. Интеграционная платформа поддерживает прямое подключение 8 операторов ЭДО, легкую интеграцию с любыми учетными системами, удобное хранение финансовых документов, работу со всеми документами на одном портале, а также обеспечивает эффективное взаимодействие с ФНС и ФСС.

«Россия укрепляет курс на импортозамещение в сфере ИТ, последовательно расширяя спектр мер поддержки отечественной ИТ-отрасли. В этой связи, включение в реестр российского ПО платформы TerraLink xDE Pro — своевременная мера, – комментирует Андрей Трещук, заместитель управляющего директора TerraLink. – После вступления в силу с 1 января 2021 года поправок в Налоговый кодекс РФ об отмене нулевой ставки НДС на продажу прав на использование программного обеспечения, исключение составляет лишь софт, вошедший в реестр отечественного ПО. Эти изменения теперь никак не повлияют на стоимость TerraLink xDE Pro, как продукта из Реестра».

«Включение TerraLink xDE Pro в реестр российских программ открывает новые возможности для его использования в государственных структурах и организациях, – комментирует Зарина Сафиуллина, директор по развитию направления ЭДО и комплексных проектов в TerraLink. – Теперь и у государственных служб и компаний с государственным участием появится возможность реализовать процессы ЮЗЭДО в «одном окне» и эффективно работать со всеми потоками финансовых документов на базе платформы».

На сегодняшний день список программных продуктов отечественного происхождения, удовлетворяющих правилам формирования реестра, приближается к отметке в 10000 позиций. Среди них, в том числе операторы ЭДО и партнеры TerraLink xDE Pro – Synerdocs, Контур.Диадок и др. Полностью ознакомиться со списком российского ПО, уже включенным в состав реестра, вы можете на сайте Минцифры РФ.

Решение включить TerraLink xDE Pro в перечень российского ПО было принято Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минцифре РФ 30 декабря 2020 года.



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