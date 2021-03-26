Спецпроекты

«Крок» проведет онлайн-митап по применению SD-WAN в промышленности

Безопасность Интеграция Внедрения

31 марта специалисты ИТ-компании «Крок» проведут онлайн-митап, посвященный применению SD-WAN на промышленных предприятиях. Эксперты расскажут, как с помощью технологии централизованно управлять каналами связи и равномерно распределять нагрузку на сеть, повышая скорость и безопасность передачи данных.

Митап будет полезен топ-менеджерам и специалистам, отвечающим за работу сетевой инфраструктуры в энергетике, а также нефтегазовой, нефтехимической и добывающей промышленности. Эксперты «Крок» совместно со специалистами Cisco разберут компоненты и архитектуру решений SD-WAN, а также расскажут о преимуществах технологии для промышленных предприятий, мировых кейсах с использованием SD-WAN и интеграции решения с другими продуктами.

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Эксперты «Крок» совместно со специалистами Cisco разберут компоненты и архитектуру решений SD-WAN

С помощью демо-стенда в ИТ-лаборатории «Крок» спикеры митапа продемонстрируют реальный сценарий работы сети SD-WAN и на его примере покажут, как Cisco SD-WAN помогает повысить прозрачность работы сети.

На примере применения SD-WAN в промышленности эксперты покажут, как за счет автоматического перераспределения нагрузки между каналами связи обеспечить бесперебойную передачу данных. В ходе митапа также разберут вопросы, связанные со снижением рисков и сокращением затрат на обслуживание сети благодаря минимизации человеческого фактора. Кроме того, спикеры митапа расскажут о проактивном мониторинге сети с помощью SD-WAN.

«Переход на SD-WAN меняет саму парадигму работы с сетевой инфраструктурой. Если в традиционной сети настройки маршрутизации осуществляются в ручном режиме, на каждом устройстве, то внедрение программно-определяемой архитектуры позволяет полностью автоматизировать и централизовать управление сетью. В портфолио Cisco есть не только классические маршрутизаторы «для серверных», но и лучшие в своем классе устройства промышленного исполнения. Всем этим парком оборудования можно управлять, используя единый интерфейс», — говорит Александр Сигачев, спикер вебинара и эксперт по сетевым решениям ИТ-компании «Крок».

Онлайн-митап состоится 31 марта в 11.00. Бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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