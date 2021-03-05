AMD и HPE Cray создали суперкомпьютер для Швеции

AMD объявила о новом партнерстве с компанией Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Королевским технологическим институтом (KTH) в Швеции, в рамках которого будет осуществлена поставка нового суперкомпьютера Dardel. Созданная на базе суперкомпьютера HPE Cray EX с процессорами AMD Epyc и графическими процессорами AMD Instinct, система Dardel будет обладать вычислительной производительностью в 13,5 петафлопс и обеспечит великолепный прирост производительности в области вычислительной науки и инженерных исследований в Швеции.

Свое имя суперкомпьютер получил в честь шведской писательницы Торы Дардел и ее мужа, художника Нильса Дардела. Он будет размещен в Стокгольмском центре высокопроизводительных вычислений (PDC) и заменит собой шведскую национальную инфраструктуру вычислительной техники, которая в настоящее время является флагманской системой PDC. Центр тесно сотрудничает с разработчиками ведущих научно-исследовательских приложений для высокопроизводительных вычислений в таких сложных областях, как вычислительная гидрогазодинамика, биофизика и квантовая химия. Это позволяет обеспечить адаптацию отраслевых приложений для использования максимально высокой вычислительной мощности новой системы.

Профессор Ханс Карлссон (Hans Karlsson), директор Шведской национальной вычислительной инфраструктуры (SNIC) отметил: «В последнее время мы наблюдаем резкое увеличение степени использования исследователями ускорителей (в основном в виде GPU). Скоро мы сможем удовлетворить этот спрос с помощью раздела ускорителей в Dardel. Dardel значительно увеличит шведские возможности для исследований, требующих доступа к крупномасштабным вычислительным ресурсам».

Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент и генеральный директор HPC и Mission Critical Solutions в HPE, сказал: «Технологии высокопроизводительных вычислений (HPC) широко применяются в научных исследованиях и разработках для продвижения технологий, ежедневно используемых в продуктах и услугах. Десятилетиями Центр высокопроизводительных вычислений при Королевском технологическом институте давал возможность сообществу ученых совершать прорывы в ряде отраслей промышленности, использующих высокопроизводительные вычисления. Для нас большая честь, что Королевский технологический институт выбрал нас для поставки новейшего суперкомпьютера HPE Cray EX с технологиями AMD нового поколения и обеспечения еще более высокого уровня производительности, для улучшения и расширения своих исследований и внедрения инноваций для шведских промышленных компаний».

Роджер Бенсон (Roger Benson), старший директор коммерческого подразделения в регионе EMEA компании AMD, отметил: «Мы очень рады сотрудничеству с компанией HPE и Королевским технологическим институтом в этом прогрессивном суперкомпьютерном проекте. Сочетание передовых процессоров AMD Epyc и ускорителей AMD Instinct позволит ученым и исследовательским институтам удовлетворить и превзойти растущие вычислительные потребности современных высокопроизводительных вычислительных рабочих нагрузок, одновременно развивая свои исследования».

Система Dardel будет установлена в два этапа. HPE поставит первую фазу системы, состоящую из процессорной части и системы хранения данных, до лета этого года. На этом начальном этапе пользователи SNIC получат около 65 тыс. процессорных ядер для выполнения своих исследовательских расчетов. Вторая фаза Dardel, состоящая из графической части, будет поставлена осенью 2021 г. Исследователи начнут использовать первую фазу Dardel с июля этого года, а вторую фазу — с января 2022 г.