Softline помогла AVA Group повысить производительность ИТ-инфраструктуры

Softline завершила проект по обновлению серверного оборудования для холдинга AVA Group. Использование нового серверного решения Hewlett Packard Enterprise позволило компании упростить обслуживание ИТ-инфраструктуры, а также сократить трудозатраты и текущие расходы на ее администрирование и содержание.

Новый сервер сочетает в себе высокие вычислительные мощности, большой объем памяти и масштабируемую архитектуру. В результате была обеспечена максимальная производительность используемых клиентом приложений, а скорость работы всех ИТ-систем предприятия увеличена в 10 раз. Ресурсы сервера позволили холдингу развернуть виртуальные рабочие места для 600 сотрудников – теперь специалисты могут подключаться к ним независимо от местоположения.

Многопрофильный холдинг AVA Group с численностью более 1 тыс. сотрудников работает в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов недвижимости с 2008 г. В настоящий момент инвестиционный портфель холдинга насчитывает 42 проекта комплексного освоения территорий, а общий объем вводимого жилья по итогам 2020 г. составил 665 тыс. кв. м. Развитие направлений бизнеса AVA Group, а также присоединение к холдингу новых компаний обусловили необходимость модернизации аппаратных мощностей предприятия. Так, перед руководством AVA Group встал вопрос о приобретении высокопроизводительного сервера, позволяющего развернуть виртуальную инфраструктуру и повысить эффективность бизнес-процессов. С задачей по поиску оптимального решения специалисты AVA Group обратились к команде Softline – глобальному поставщику ИТ-решений и сервисов.

Эксперты Softline провели подробный анализ бизнес-процессов компании, используемых программных продуктов и систем, изучили требования к оборудованию, предъявляемые AVA Group. Это помогло определить необходимые технические характеристики, в соответствии с которыми был подобран сервер НРЕ в индивидуальной сборке. Несмотря на сопутствующие пандемии ограничения, после того, как Softline выиграла тендер, оборудование было поставлено и запущено в работу в планируемые сроки.

«Чтобы соблюсти все требования заказчика к производительности новой инфраструктуры, потребовалась нестандартная конфигурация серверного оборудования. Команда Softline очень серьезно подошла к подбору решения и вендора. Большая работа проделана с обеих сторон, и в результате клиент получил оптимальное сочетание необходимых параметров и обеспечил максимальную производительность широкого спектра приложений», – сказал руководитель департамента Softline по работе с клиентами ЮФО, СКФО Илья Теслин.

Стоит отметить использование в проекте финансового инструмента Softline Finance. С помощью этого сервиса заказчики могут приобретать в рассрочку на срок от трех до 12 месяцев любое программное или аппаратное обеспечение, а также ИТ-услуги. Участник программы самостоятельно устанавливает для себя временные рамки в зависимости от собственных потребностей и возможностей ИТ-бюджета. По запросу AVA Group холдингу была оперативно предоставлена рассрочка на приобретение сервера. При этом клиенту не пришлось обращаться в банк или единовременно выводить из оборота крупные денежные средства, по условиям Softline Finance также не требуется внесение залога или авансового платежа.

«Благодаря помощи Softline в модернизации серверного оборудования, мы вывели из эксплуатации шесть физических серверов. Для холдинга это стало настоящим прорывом – ведь мы кардинально сократили эксплуатационные издержки, существенно снизили потребление электроэнергии. На платформе высокопроизводительного сервера от HPE мы развернули масштабируемую, отказоустойчивую виртуальную ИТ-среду, для более 600 сотрудников был настроен удаленный доступ к своим рабочим станциям. Новое серверное оборудование обеспечило компании стабильное функционирование, высокую доступность и производительность всех систем и решений, в числе которых – «1C» и более 300 баз данных. Помимо самого решения, мы высоко оценили и гибкие условия сотрудничества, предложенные Softline», – отметил вице-президент по финансам холдинга AVA Group Артем Шишкин.