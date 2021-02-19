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Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз»

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Компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз» (НП «ЮРС») использует видеоконференции для ежедневной работы.

НП «ЮРС» консолидирует усилия производителей и переработчиков риса. На сегодняшний день членами партнерства является 41 организация, в числе которых производители, переработчики, поставщики и сервисные организации. Также в рамках НП «ЮРС» действует экспертный совет, задачей которого является подготовка экспертных заключений по вопросам, возникающим в процессе деятельности партнерства.

Видеоконференции Videomost могут использоваться для заседаний комиссий и рабочих групп, совещаний с представителями министерства и правительства, общих собраний и любых других встреч и обсуждений, которые регулярно проводятся НП «ЮРС». Перенос коммуникаций в онлайн и использование видеоконференций Videomost и инструментов для совместной работы – способ обеспечить слаженную и скоординированную работу партнерства и всех его членов, географически удаленных друг от друга. При этом никакого дополнительного оборудования и сетей не требуется – подключиться к видеоконференции может любой пользователь со своего ПК или смартфона. Предварительной регистрации для приглашенных участников тоже не требуется, достаточно просто перейти по ссылке с приглашением от организатора конференции Videomost.

Videomost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и платформа для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации как собственный сервер для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях.

Новый релиз сервера Videomost 8.0 – это первый полный российский продукт для унифицированных коммуникаций (UC), в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером (Teamspirit IM, клоном Whatsapp). Другие российские продукты реализуют функциональность либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а Videomost обеспечивает такую совместимость, на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.

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