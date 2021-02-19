Videomost обеспечивает видеоконференции для НП «Южный рисовый союз»

Компания Spirit, разработчик программного сервера видеоконференций Videomost, объявила, что некоммерческое партнерство «Южный рисовый союз» (НП «ЮРС») использует видеоконференции для ежедневной работы.

НП «ЮРС» консолидирует усилия производителей и переработчиков риса. На сегодняшний день членами партнерства является 41 организация, в числе которых производители, переработчики, поставщики и сервисные организации. Также в рамках НП «ЮРС» действует экспертный совет, задачей которого является подготовка экспертных заключений по вопросам, возникающим в процессе деятельности партнерства.

Видеоконференции Videomost могут использоваться для заседаний комиссий и рабочих групп, совещаний с представителями министерства и правительства, общих собраний и любых других встреч и обсуждений, которые регулярно проводятся НП «ЮРС». Перенос коммуникаций в онлайн и использование видеоконференций Videomost и инструментов для совместной работы – способ обеспечить слаженную и скоординированную работу партнерства и всех его членов, географически удаленных друг от друга. При этом никакого дополнительного оборудования и сетей не требуется – подключиться к видеоконференции может любой пользователь со своего ПК или смартфона. Предварительной регистрации для приглашенных участников тоже не требуется, достаточно просто перейти по ссылке с приглашением от организатора конференции Videomost.

Videomost может использоваться как облачный сервис видеоконференций и платформа для совместной работы, а также устанавливаться в инфраструктуре организации как собственный сервер для безопасной удаленной работы всех сотрудников из разных локаций и разных сетей, а также для организации автономной работы в закрытых сетях.

Новый релиз сервера Videomost 8.0 – это первый полный российский продукт для унифицированных коммуникаций (UC), в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером (Teamspirit IM, клоном Whatsapp). Другие российские продукты реализуют функциональность либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а Videomost обеспечивает такую совместимость, на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов.