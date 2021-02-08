Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG) предоставит высокопроизводительную суперкомпьютерную инфраструктуру нидерландской ассоциации образовательных и исследовательских учреждений по развитию ИКТ SURF. Проект по разработке самого мощного суперкомпьютера в стране, оцененный в 20 млн евро, будет запущен в начале 2021 года.

Инфраструктура охватит более 100 образовательных и исследовательских учреждений, работающих в самых разных отраслях и требующих высокоточных вычислений, в том числе в метеорологии, астрофизике, медицине, материаловедении и геологии.

«В последнее время в научном мире особенно остро ощущается нехватка вычислительных мощностей, устройств для хранения и обработки данных. Проект суперкомпьютера нацелен в первую очередь на решение научно-исследовательских задач. Мы выбрали Lenovo за качество, высокую производительность и гибкость решений, а также за приверженность принципам устойчивого развития», — комментирует Уолтер Лийун, менеджер по научной и исследовательской работе ассоциации SURF.

Передовая суперкомпьютерная инфраструктура Lenovo будет включать серверы Lenovo ThinkSystem на базе процессоров AMD EPYC™ второго поколения и AMD EPYC нового поколения, которые в ближайшее время поступят в продажу под названием Milan. Все они оснащены технологией жидкостного охлаждения Lenovo Neptune, а также решением Lenovo Distributed Storage Solution (DSS-G; 12,4 PiB) и платформой NVIDIA HGX A100 (4-GPU) — для работы с искусственным интеллектом и машинного обучения. Смарт-коммутаторы NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand (200 Гбит/с), которые поддерживают вычисления внутри сети (in-network), обеспечат максимально низкие задержки и высокую пропускную способность сети. Благодаря пиковой производительности в 13 петафлопс, а также мощности, в 10 раз превышающей показатель предыдущей системы, новая инфраструктура Lenovo станет надежным инструментом в руках исследователей на долгие годы.

Новейший суперкомпьютер должен быть не только высокопроизводительным, но и энергоэкономичным. Эффективность технологии жидкостного охлаждения Lenovo Neptune соответствует 90%, что позволит значительно снизить потребление электроэнергии при пиковых значениях производительности системы.

«Для нас честь принять участие в таком проекте, который не только обогатит исследовательскую историю в Нидерландах, но и представит новую еще более энергоэффективную систему — благодаря нашей последней технологии жидкостного охлаждения. Заявленные параметры нового суперкомпьютера свидетельствуют о высокой квалификации Lenovo DCG в области высокопроизводительных вычислений, а масштабы проекта демонстрируют нашу готовность активно работать со странами Бенилюкса, в частности с Нидерландами» — комментирует Тина Борбьер, генеральный директор подразделения Lenovo DCG по работе в странах Бенилюкса и Северной Европы.

«Умелое применение технологий экзафлопсного класса для самых сложных вычислений в масштабах таких организаций, как SURF — как раз на это и нацелена наша инициатива «от экзаскейла до любого масштаба», — отмечает Ноам Розен, директор направлений высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта Lenovo DCG.

«В основе графических процессоров A100 с тензорными ядрами, задействованных в проекте, лежит архитектура NVIDIA Ampere. Она ускоряет обучение и работу готовых алгоритмов искусственного интеллекта в реальной жизни (inference), а также позволяет выполнять самые сложные задачи в мире ИИ и HPC, — комментирует Ян Бак, генеральный директор и вице-президент подразделения интенсивных вычислений компании NVIDIA. — Использование самой мощной ИИ-технологии в мире, а также смарт-коммутаторов NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand позволит исследователям ассоциации быстро и эффективно выполнять любые задачи экзафлопсного порядка».

Модернизация инфраструктуры начнется в феврале этого года. Ожидается, что первая фаза нового суперкомпьютера будет установлена и готова к работе в середине 2021 года.