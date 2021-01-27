Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1

BellSoft объявила о выпуске нового релиза Liberica JDK, прогрессивной среды исполнения Java с российской техподдержкой. В дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам пользователи получили ряд важных усовершенствований, среди которых нативная поддержка ARM-процессора Apple M1 и повышение эффективности разработки и запуска микросервисных приложений в Docker-контейнерах.

Новые версии Liberica JDK 15.0.2, 11.0.10 и 8u282 реализуют квартальный цикл развития OpenJDK и доступны синхронно с релизом Oracle Java SE. Теперь Java-приложения, исполняемые на Liberica JDK 8, 11 и 15, могут работать с первым десктопным процессором Apple для Mac с архитектурой ARM в нативном режиме. В среднем еще на 5 МБ уменьшился объем кода среды разработки и исполнения Java – размер микроконтейнера с образами Liberica JDK. Это преимущество доступно в раннем доступе и обеспечит повышение эффективности создания контейнеризованного ПО и экономию дискового пространства. В результате ускорится развертывание и создание приложений с микросервисной архитектурой и в облаках, а поддержка разработчика BellSoft позволит сохранить инвестиции в существующую Java-инфраструктуру.

«Сегодня использование микросервисной архитектуры стало стандартом для организаций, практикующих гибкие подходы при построении и развитии корпоративных систем. И мы стремимся, чтобы обновления наших продуктов не только отвечали, но и предвосхищали потребности современных разработчиков. Как показывает опыт клиентов, Liberica JDK позволяет на 15% и более ускорить разработку решений и сократить затраты. Это достигается во многом благодаря нашему микроконтейнеру, размер которого мы постоянно уменьшаем, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft. – Кроме того, в новом релизе в числе первых на рынке мы добавили нативную поддержку нового ARM-процессора Apple для Mac, подтвердив звание разработчика среды исполнения Java, предлагающего дистрибутивы ко всем распространённым платформам и операционным системам. Мы последовательно развиваем прогрессивные возможности наших профессиональных продуктов и рады предоставить их вместе с поддержкой на родном языке для решения актуальных задач и соблюдения требований цифрового суверенитета».

В обновление Liberica JDK также включен ряд технических усовершенствований. Среди них новая комбинация архитектуры и операционной системы, а также инсталляторы для Alpine Linux для Intel и ARM. Для ОС Alpine Linux наряду с архитектурой Intel x86 теперь также поддерживается ARM64 (AArch64). В целом в новом релизе в рамках обновления безопасности исправлена 401 ошибка (139 – в JDK 8, 200 – в JDK 11 и 62 – в текущей JDK 15).

Liberica JDK поставляется в трех вариантах: Full, Standard и Lite, что позволяет применять оптимальный набор компонентов и сохранять вычислительные ресурсы. Lite версия –– самая компактная и является уникальной разработкой BellSoft. Она предназначена для высокоплотного развертывания контейнеризованных приложений и позволяет наиболее эффективно использовать ценные ресурсы облачных сервисов.

Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с ведущими российскими поставщиками операционных систем. Российская компания BellSoft предоставляет поддержку Liberica JDK и входит в топ-5 самых активных участников OpenJDK сообщества вместе с Oracle, RedHat, SAP и Google. Все дистрибутивы верифицированы на соответствие стандарту Java SE и единственные в России имеют лицензию Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK).