Konica Minolta представила облачное решение AIRe Link для удаленной поддержки

Konica Minolta выпускает на российский рынок облачный сервис AIRe Link для удалённого обслуживания печатных устройств. AIRe Link помогает бизнесу самостоятельно устранять неисправности при помощи дистанционного визуального осмотра и экспертных рекомендаций специалистов.

AIRe Link позволяет техническому специалисту Konica Minolta увидеть то, что видит клиент, при помощи камеры смартфона или планшета. Для этого достаточно нажать на ссылку приглашения, полученную по SMS — устанавливать отдельное приложение не нужно. Сессия откроется в окне браузера. Чтобы начать работу, необходимо только создать аккаунт пользователя.

Технический специалист может использовать указатель или рисовать на изображениях. Благодаря такой визуальной навигации клиент сможет лучше понять, какая проблема возникла с устройством и быстрее её решить. Сервис прост в использовании и обеспечивает высокое качество видео и аудио.

В итоге AIRe Link позволяет оперативнее выявлять проблемы и в большинстве случаев справляться с ними удалённо. Инженеры сокращают количество поездок и, как следствие, экономят своё время и уменьшают расходы. Также AIRe Link повышает удовлетворённость клиентов и гарантирует безопасность в условиях пандемии.

«Новый сервис значительно повышает эффективность отдела обслуживания и поддержки Konica Minolta. При этом он помогает обеспечивать непрерывность работы как с нашей стороны, так и со стороны заказчика — особенно когда приходится действовать в рамках ограничений. В нынешних условиях AIRe Link может стать единственной возможностью вернуть МФУ в эксплуатацию — например, если офис заказчика расположен в удаленном регионе. Поэтому актуальность решения сегодня высока как никогда, и оно разворачивается в сервисных департаментах компании по всей Европе», — комментирует Николай Рыков, продакт-менеджер по программным решениям Konica Minolta Business Solutions Russia.

Сервис AIRe Link был разработан в инновационном центре Konica Minolta как часть портфолио умных решений для коммуникации на рабочих местах. Он прошёл пилотное тестирование внутри компании в Европе. По его итогам специалисты отдела поддержки печатных устройств начали решать инциденты удалённо и меньше выезжать по запросам: количество таких поездок сократилось более чем на тысячу.

«Решение AIRe Link стало идеальным дополнением к нашим инструментам для управления сервисом. Оно позволяет увеличивать время бесперебойной работы печатной инфраструктуры заказчика, одновременно оптимизируя и наши бизнес-процессы. Сейчас мы активно используем AIRe Link для обмена опытом между нашими сервисными подразделениями», — отмечает Джеральд Помпер, начальник отдела обслуживания и поддержки Konica Minolta Business Solutions в Германии.

AIRe Link помогает не только дистанционно устранять неисправности печатных устройств. Решение подходит и для промышленности, помогая обслуживать производственное оборудование.

Сейчас AIRe Link работает в формате бета-версии. Полная производственная версия будет доступна в 2021 году.