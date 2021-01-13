«Аэродиск» получила лицензию ФСТЭК

«Аэродиск» получила бессрочную лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Благодаря этому компания сможет разрабатывать и производить средства защиты конфиденциальной информации.

Лицензия ФСТЭК распространяется на разработку и производство программных и программно-технических средств защиты информации, защищённых средств обработки информации, а также средств контроля защищённости информации. Лицензия предоставлена на основании Приказа ФСТЭК России от 24 декабря 2020 года № 347-л. Для её получения «Аэродиск» прошёл экспертизу на соответствие государственным стандартам и требованиям к защите информации.

«Мы принимаем активное участие в цифровизации государственных организаций, предлагая полностью отечественные системы хранения данных и виртуализации. Получение сертификата ФСТЭК ещё раз подтверждает высокий уровень безопасности систем компании — благодаря этому они подходят для решения задач даже в рамках критической информационной инфраструктуры (КИИ)», — отмечает генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Решения «Аэродиска» имеют и другие необходимые лицензии и сертификаты. Например, программное обеспечение Aerodisk Engine (A-CORE), Aerodisk vAIR, «Аэродиск Восток» и «Аэродиск АИСТ» зарегистрировано в «Роспатенте», а также входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.