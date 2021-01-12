Московские предприятия СМБ в два раза увеличили объем хранения данных в облаках

МТС проанализировала потребление облачных сервисов корпоративными клиентами из числа предприятий малого и среднего бизнеса Московского региона.

Московские предприятия малого и среднего бизнеса в 2020 году впервые обогнали по темпам роста подключений облачных сервисов крупные предприятия. Количество подключенных облачных сервисов на предприятиях МСБ в 2020 году выросло в два раза по сравнению с 2019 годом, крупные компании нарастили пользование облаками в 1,3 раза за аналогичный период.

По итогам прошлого года доля пользователей решений облачного провайдера #CloudMTS из числа предприятий МСБ выросла до 47% с 35% по сравнению с 2019 годом.

Наибольший интерес собственники малого и среднего бизнеса столицы проявили к сервисам, помогающим оперативно запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. Чаще всего они были заинтересованы в инфраструктурных сервисах (IaaS), которые позволяют арендовать виртуальные серверы и размещать в облаке интернет-сайты, онлайн-магазины или CRM-решения. На эти сервисы пришлось более половины новых подключений — 52%.

Вторыми по популярности стали сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места — 17%. Замыкают тройку наиболее востребованных облачных решений услуги информационной безопасности, доля которых превысила 13% среди всех новых подключений в сегменте малого и среднего бизнеса.

Порядка 18% от общего числа внедренных в 2020 году облачных решений пришлось на решения по резервному копированию и восстановлению данных, корпоративные и специализированные сервисы для разработчиков, а также услуги облачного ИТ-аутсорсинга.

Более 35% от общего числа подключений сервисов #CloudMTS в 2020 году приходится на компании из ИТ-сектора, которые чаще всего интегрировали сервисы высокоскоростной обработки данных в облаке на базе суперкомпьютера: GPU SuperComputer и GPU SuperCloud. Спрос на них за год вырос в 3,5 раза.

Второе место у ритейл-компаний — 25% от всех новых подключений к облачным сервисам в прошлом году. Далее следуют производственные и логистические компании — 19 и 15% соответственно. Компании из этих отраслей чаще всего подключали сервисы для безопасной удаленной работы, например, VDI, а также для облачного резервного копирования, спрос на которые вырос за год в 2 и 2,2 раза соответственно.

Оставшиеся 11% приходятся на другие отрасли: финансы, недвижимость и образовательные услуги.

«Прошедший год придал ускорение переходу в облака даже тем компаниям, которые по разным причинам откладывали это решение. В результате перехода они только выиграли: облачные решения помогают снизить затраты, создают условия для удаленной работы, ускоряют процессы и, в конечном итоге, эффективно справиться с неблагоприятными внешними условиями. В 2021 году мы намерены существенно увеличить количество новых облачных продуктов в экосистеме решений МТС для корпоративных клиентов», — отметил коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин.