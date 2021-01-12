Спецпроекты

Московские предприятия СМБ в два раза увеличили объем хранения данных в облаках

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС проанализировала потребление облачных сервисов корпоративными клиентами из числа предприятий малого и среднего бизнеса Московского региона.

Московские предприятия малого и среднего бизнеса в 2020 году впервые обогнали по темпам роста подключений облачных сервисов крупные предприятия. Количество подключенных облачных сервисов на предприятиях МСБ в 2020 году выросло в два раза по сравнению с 2019 годом, крупные компании нарастили пользование облаками в 1,3 раза за аналогичный период.

По итогам прошлого года доля пользователей решений облачного провайдера #CloudMTS из числа предприятий МСБ выросла до 47% с 35% по сравнению с 2019 годом.

Наибольший интерес собственники малого и среднего бизнеса столицы проявили к сервисам, помогающим оперативно запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. Чаще всего они были заинтересованы в инфраструктурных сервисах (IaaS), которые позволяют арендовать виртуальные серверы и размещать в облаке интернет-сайты, онлайн-магазины или CRM-решения. На эти сервисы пришлось более половины новых подключений — 52%.

Вторыми по популярности стали сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места — 17%. Замыкают тройку наиболее востребованных облачных решений услуги информационной безопасности, доля которых превысила 13% среди всех новых подключений в сегменте малого и среднего бизнеса.

Порядка 18% от общего числа внедренных в 2020 году облачных решений пришлось на решения по резервному копированию и восстановлению данных, корпоративные и специализированные сервисы для разработчиков, а также услуги облачного ИТ-аутсорсинга.

Более 35% от общего числа подключений сервисов #CloudMTS в 2020 году приходится на компании из ИТ-сектора, которые чаще всего интегрировали сервисы высокоскоростной обработки данных в облаке на базе суперкомпьютера: GPU SuperComputer и GPU SuperCloud. Спрос на них за год вырос в 3,5 раза.

Второе место у ритейл-компаний — 25% от всех новых подключений к облачным сервисам в прошлом году. Далее следуют производственные и логистические компании — 19 и 15% соответственно. Компании из этих отраслей чаще всего подключали сервисы для безопасной удаленной работы, например, VDI, а также для облачного резервного копирования, спрос на которые вырос за год в 2 и 2,2 раза соответственно.

Оставшиеся 11% приходятся на другие отрасли: финансы, недвижимость и образовательные услуги.

«Прошедший год придал ускорение переходу в облака даже тем компаниям, которые по разным причинам откладывали это решение. В результате перехода они только выиграли: облачные решения помогают снизить затраты, создают условия для удаленной работы, ускоряют процессы и, в конечном итоге, эффективно справиться с неблагоприятными внешними условиями. В 2021 году мы намерены существенно увеличить количество новых облачных продуктов в экосистеме решений МТС для корпоративных клиентов», — отметил коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин.

Другие материалы рубрики

Министр цифрового развития России заболел коронавирусом

В 2021 г. «Эльбрусов» будет выпущено в 20 раз меньше, чем «Байкалов», но разработчики не считают это проигрышем

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя

Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда

Власти выпустили итоговый список ПО, которое в России будут предустанавливать на смартфоны и ПК

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix

Техноблог

Нужно ли вам дома NAS-хранилище и как его выбрать?

8 незаменимых устройств для загородного дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись

Микроэлектроника будет еще меньше: в чипы полностью встроили светодиоды

Суперманевренный дрон с оперением может двигать крыльями и хвостом

Самые интересные космические открытия в 2020 году
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации CNews Analytics: более половины крупнейших компаний России используют технологии контейнеризации