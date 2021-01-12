МКБ подписал соглашение по агентскому импортному факторингу с ГК «Ланит» на сумму 3 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) подписал с компанией «Треолан» (входит в ГК «Ланит») соглашение по агентскому импортному факторингу на сумму 3 млрд руб.

Пилотная сделка с компанией «Треолан» прошла в пользу крупнейших поставщиков ИТ-оборудования: Lenovo, HP и других. Благодаря структуре инструмента клиенту представляется финансирование в рублях, а оплата по агентскому импортному факторингу поставщику производится в долларах США, что минимизирует валютные риски на этапе финансирования. Одним из преимуществ продукта является дополнительная отсрочка по оплате товара, который поставляется иностранными поставщиками.

«Импортный факторинг полностью отвечает потребностям ГК «Ланит». Компания производит закупки регулярно, бенефициарами являются лидеры ИT-рынка. Мы настроили процесс максимально эффективно, исключив риск задержки оплаты», – сказала Наталья Бахова, директор департамента торгового финансирования МКБ.

«Ланит» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Одним из важнейших направлений ее деятельности является ИТ-дистрибуция оборудования и программного обеспечения под торговой маркой Treolan от ведущих мировых производителей программных и аппаратных решений.