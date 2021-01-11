Агрофирма «Русь» внедрила электронный архив «Гэндальф»

Агрофирма «Русь» внедрила в работу своей бухгалтерии электронный архив документов от компании «Гэндальф».

Основная деятельность агрофирмы «Русь» - птицеводство и производство пищевых куриных яиц. Кроме этого компания производит мясо и субпродукты птицы, яичный порошок, подсолнечное масло, инкубационные яйца и выращивает молодняк птицы.

Организация работает с контрагентами по всей России. Ежегодно бухгалтерия агрофирмы обрабатывает около 40 тыс. штук первичных документов. Поэтому руководство компании приняло решение приобрести программу, которая бы упростила работу с документами и сделала бы ее более удобной.

В качестве такой программы подошел электронный архив «Скан-Архив», разработанный компанией «Гэндальф». В этом электронном архиве агрофирма работает уже больше полугода.

«Скан-Архив» считывает реквизиты или специальные штрих-коды входящей и исходящей бумажной документации, распознает их и прикрепляет скан-копии к карточкам в базе «1С». Благодаря этому сканы любых документов можно находить в один клик прямо в базе и контролировать возврат документов от контрагентов с помощью специального отчета.

В организации «Скан-Архив» регулярно используют при подготовке документов и отчетов для отправки в контролирующие органы. Также в электронный архив планируют загрузить все бумажные документы за 2020 год, которых почти 20 тыс. На сегодня в «Скан-Архив» внесли уже около 8 тыс. документов.

«Поработав на демоверсии программы, мы убедились, что она очень удобная, и решили ее приобрести. До этого подготовка документов в ФНС занимала очень много времени. Сейчас на это уходят считанные минуты», - сказала главный бухгалтер агрофирмы «Русь» Наталья Быкова.