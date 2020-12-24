Спецпроекты

«Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Борлас секьюрити системс» сообщила об успешном завершении процедуры сертификации микроволновых сканеров ProVision II в Московском аэропорту Домодедово в соответствии с постановлением Правительства РФ N 969.

В рамках подготовки к процедуре команда «Борлас» разработала не имеющее аналогов специализированное программное обеспечение (СПО), необходимое для выполнения условий сертификации. СПО позволяет осуществлять передачу информации со сканеров ProVision II и иных устройств в единую систему контроля и сбора результатов технического мониторинга с использованием унифицированного протокола передачи данных и может применяться для оборудования, проходящего обязательную сертификацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 969, в части обеспечения основных требований документа.

Радиоволновые сканеры ProVision II более 13 лет используются в Московском аэропорту «Домодедово» для автоматизации процедуры досмотра пассажиров, с соблюдением всех этических норм. Отсутствие единых требований к сканерам препятствовало их широкому применению на объектах транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, вело к необходимости «ручного» досмотра пассажиров и уменьшению скорости пассажиропотока.

Процедура сертификации проведена специалистами Центра специальной техники ФСБ России при участии сотрудников ФГУП «НТЦ «Орион», Domodedovo Security (группа компаний DME) и «Борлас секьюрити системс».

«Проект по установке радиоволновых сканеров был начат в 2007 г. в рамках решения стратегической задачи аэропорта по оснащению новейшими технологиями обеспечения авиационной безопасности, – пояснил пресс-секретарь Московского аэропорта «Домодедово» Александр Власов. – Постановление о сертификации оборудования потребовало создания уникального программного обеспечения, разработкой которого занимался наш партнер «Борлас секьюрити системз». Новое ПО не только обеспечило возможность прохождения сертификационных процедур, но и предоставило множество новых возможностей по систематизации получаемых данных».

Генеральный директор группы «Борлас» А.М.Мордухович сказал: «Этап разработки и внедрения специального программного обеспечения, которое было использовано для проведения сертификации, является принципиально значимым в рамках общего многолетнего проекта с Домодедово. Исполнение требований Постановления№969 представляет собой трудоемкую задачу для участников процесса. Организация передачи данных в систему и сбора результатов технического мониторинга является одним из ключевых компонентов процесса подготовки к прохождению сертификации, а его успешная реализация, в полном соответствии с требованиями сертификационного органа, была для нас важнейшей целью».

Другие материалы рубрики

ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома»

Merlion станет предустанавливать приложения Сбербанка в свои ПК и гаджеты

«Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С»

Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги

Глава «Воентелекома» обвинен в мошенничестве и вымогательстве. Это третий подряд директор под уголовным делом

4 главных научных открытия 2020 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки 2020 года

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Техноблог

Смартфоны без динамиков — как это работает?

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Показать еще

Наука

Ученые расстроены: ИИ подталкивает людей к неоправданному риску

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию