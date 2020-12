Samsung подвела итоги пяти лет действия программы «Школа утилизации: электроника»

Samsung Electronics подводит итоги работы единственной в России программы по бесплатной утилизации электроники «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках программы в нескольких регионах страны была создана система раздельного сбора электронных отходов, а также на протяжении пяти лет проводится масштабная информационная кампания о необходимости цивилизованной утилизации отходов электронного и электрического оборудования.

За пять лет действия «Школы утилизации: электроника» к ней присоединились Москва и Московская область, Нижегородская, Тамбовская, Тульская, Ивановская и Волгоградская области, Республика Мордовия и Республика Марий Эл. В рамках программы было собрано более 5000 тонн электролома. В программе приняли участие тысячи школ и бюджетных организаций. На территории Москвы и Подмосковья создано 12 постоянно действующих пунктов приема утильной электроники. Планируется, что к концу 2021 года программа по утилизации начнет свою работу в других регионах России.

Масштабная федеральная экологическая кампания «Школа утилизации: электроника» реализуется Фондом рационального природопользования «Экофонд» и компанией Samsung Electronics, начиная с 2018 года. Целью программы является снижение экологический вреда электронного мусора и формирование навыков раздельного сбора опасных отходов.

«Школа утилизации: электроника» позволяет населению, органам власти, бюджетным организациям любого направления деятельности отправлять бесплатно на переработку всю электротехнику, без исключений: телефоны, телевизоры, пылесосы, компьютеры, стиральные машины, холодильники, электроинструменты, детские игрушки, провода, наушники и прочее. Все собранные устройства перерабатывается на собственных предприятиях Фонда рационального природопользования в Подмосковье и в республике Мордовия.

Кроме того, в рамках программы проводятся интерактивные экоуроки, посвященные переработке электроники, лабораторные работы и лекции, а также проходят яркие нестандартные акции, привлекающие все новых сторонников к теме экологически безопасной утилизации.

В 2018-2019 годах при поддержке Samsung Electronics в школах также были установлены контейнеры для сбора батареек. Все собранные в рамках программы батарейки безвозмездно для школ передаются на утилизацию. Образовательные учреждения, собравшие больше всего отходов, ежегодно награждаются подарками – экологичными устройствами Samsung Electronics.

«Samsung Electronics ответственно подходит к защите окружающей среды на каждом этапе: от проектирования и производства продуктов и до их утилизации, – отметил Антон Суковатый, директор секции контроля качества и технической поддержки отдела сервиса и поддержки клиентов Samsung Electronics. – В соответствии с политикой безотходной экономики, устройства Samsung сертифицируются по стандартам признанных международных экомаркировок. Кроме того, создаются новые продуктовые категории, ориентированные на решение экологических вопросов. Яркий пример – интерактивный флипчарт Samsung Flip 2, подарок для победителей одной из номинаций программы “Школа утилизации: электроника”, который полностью соответствует нашему стремлению защищать окружающую среду. Используя Samsung Flip, вы делаете еще один шаг на пути к экологичному будущему».

Интерактивный флипчарт Samsung Flip – альтернатива обычному флипчарту, который полностью исключает потребление бумаги, помогает проводить презентации с мобильного устройства, цифровая панель может заменить школьную доску, подходит для загрузки контента с внешних источников и записи заметок, а также позволяет сохранять результаты обсуждений, материалы урока и отправлять всем участникам в электронном виде.

Компания Samsung первой в отрасли получила подтверждение экологичности своих полупроводниковых решений – сертификации углеродных выбросов и водопотребления от авторитетной организации Carbon Trust (в 2019 году). В мае 2020 года перечень устройств Samsung, прошедших сертификацию соответствия в системе «Листок жизни», пополнился еще несколькими устройствами – флагманами Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Тем самым Samsung еще раз подтвердил свой статус ответственного производителя мобильных устройств, которые отвечают правилам безопасности на мировом и российском рынках.

Техника Samsung полностью соответствуют всем нормам экологичного продукта: устройства выполнены из безопасных для здоровья сырьевых компонентов, соблюдены все нормы информационной безопасности, а производитель принимает вышедшую из эксплуатации продукцию для правильной переработки.

В рамках программы по утилизации портативной техники, запущенной в 2018 году компанией Samsung Electronics, пользователи могут сдать старые гаджеты и аксессуары на переработку в любом из сервисных центров компании по всей России, в которых установлены специальные экобоксы. В рамках программы на переработку принимаются смартфоны, планшеты, зарядные устройства и гарнитуры для мобильных устройств. Проект является частью глобальной инициативы Samsung Electronics Re+, которая направлена на защиту окружающей среды и поддержку циклической экономики, в частности на сбор и утилизацию отходов электроники.

В дальнейшем компания Samsung планирует использовать для изготовления упаковки и буклетов только волоконные материалы, которые прошли сертификацию международными организациями: Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), Программа одобрения лесной сертификации (Programme for the Endorsement of Forest Certification) и Инициатива устойчивого лесопользования (Sustainable Forestry Initiative).