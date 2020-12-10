«Микрон» начал серийное производство новой RFID-метки для «умного шлагбаума»

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, освоил в серийном производстве новую RFID-метку для использования в бесконтактной системе управления проездом на территорию «умный шлагбаум».

«Автоматизированная система доступа на парковку уже обеспечивает комфортный и безопасный проезд на территории ряда предприятий, включая «Микрон». Решение включает в том числе RFID-метку, которая фиксируется на лобовое стекло автомобиля. Сейчас мы представляем новую модификацию данной метки – теперь она изготовлена на прозрачном носителе и будет практически незаметна на стекле – таким образом мы стремимся удовлетворить запросы самых требовательных автомобилистов», – сказал Александр Бойцун, руководитель проектов компании «Микрон».

UHF-метка W2498/18D, разработанная RFID-лабораторий «Микрона», работает на частотах 860-960 МГц при температуре от -40°C до +85°C и влажности 15-80%, устойчива к механическим повреждениям и воздействию света. Метка с записанной идентифицирующей информацией крепится на лобовое стекло или тыльную часть зеркала заднего вида. Автомобиль автоматически идентифицируется на расстоянии до 15 метров.

Прозрачные метки для решения «умный шлагбаум» освоены в серийном производстве и готовы к поставкам. Они могут быть бесшовно интегрированы в уже работающие системы, которые помимо меток также включают стандартное программное обеспечение, RFID-считыватель и контроллер, которые монтируются на имеющемся оборудовании КПП: шлагбаум, ворота или другие устройства контроля периметра.

«Микрон» – российский производитель RFID-продукции, полный цикл производства продукции позволяет учитывать индивидуальные требования каждого заказчика. Предприятие имеет собственную RFID-лабораторию по разработке и тестированию радиочастотных идентификационных изделий во всех действующих диапазонах частот. Ежегодно запускается в серийное производство более 30 новых изделий и модификаций, в продуктовой линейке фабрики более 200 видов различных RFID-меток.

В настоящее время RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для различных задач, в том числе инвентаризации, контроля доступа, защиты бренда, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также для управления доступом к различным объектам и единицам хранения, управления мероприятиями, обеспечения безопасности, контрольных и сервисных функций в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях, в инфраструктурных и транспортных системах.