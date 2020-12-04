Cisco рассказала о ключевых сетевых трендах на 2021 год

Cisco представила исследование на тему глобальных сетевых трендов 2021 Global Networking Trends Report: Business Resilience Special Edition. Данный отчет рассказывает о тенденциях, которые руководители сетевых и ИТ-служб должны учитывать в рамках обеспечения бесперебойной работы своей организации.

5 наиболее значительных сетевых трендов на 2021 год касаются таких направлений, как штат сотрудников, рабочие места, нагрузки на сеть и ИТ-операции.

«За период пандемии мир изменился очень сильно. Инструменты и решения, ускоряющие цифровую трансформацию, стали играть еще более важную роль, - комментирует Андрей Кузьмич, директор по технологиям Cisco в России. – Компания Cisco, являясь лидером рынка цифровой трансформации и во многом формируя направления его развития, традиционно публикует сетевую аналитику, которая помогает тысячам компаний по всему миру развивать свои корпоративные сети. Уверен, что данное исследование поможет нашим заказчикам сфокусироваться на наиболее важных технологических тенденциях и наилучшим способом адаптировать свои бизнесы к «новой нормальности».

Тренд 1: Обеспечение безопасности для удаленных сотрудников. В условиях «новой нормальности» ИТ-отделы сталкиваются с новыми требованиями. Это, в первую очередь, необходимость расширять возможности для удаленной работы, а таже предоставлять сотрудникам доступ к корпоративным сервисам и приложениям с домашних систем. Выполнение этих требований сопряжено со многими сложностями. В частности, обеспечение безопасности становится все более важной задачей, ведь при использовании личных устройств для доступа к корпоративным приложениям сотрудники особенно уязвимы.

Чтобы усилить их защищенность, Cisco рекомендует придерживаться нескольких простых правил. Используйте VPN: это по-прежнему является одними из самых эффективных и быстрых способов усилить защиту как сотрудников, так и корпоративных сетей в целом. Использование многофакторной аутентификации (MFA) для защиты приложений. Такой подход позволяет идентифицировать каждого пользователя, прежде чем разрешить доступ в сеть или к конфиденциальным приложениям и данным. Настройте периферийный сервис безопасного доступа (SASE), чтобы обеспечить защищенный доступ в многооблачной среде. Это поможет защититься от интернет-угроз независимо от типа удаленного подключения, устройства с которого осуществляется подключение и используемого облачного сервиса.

Тренд 2: Обеспечение безопасного возвращения в офис. Очевидно, что работа в офисе после пандемии потребует нововведений. Готовясь у этому, многие компании уже развивают такие решения, как видеоконференцсвязь и геолокация на основе Wi-Fi, внедряют сервисы мониторинга соблюдения социальной дистанции, совершенствуют автоматизацию рабочих мест и даже начинают использовать роботов.

Общее во всех вышеописанных нововведениях – это современная интеллектуальная сетевая инфраструктура. Она является критически важным механизмом, который поможет обеспечить безопасное возвращение сотрудников в офис.

Cisco рекомендует учитывать следующие аспекты. Нагрузочное тестирование сети: если сеть не работала в течение нескольких недель. Не факт, что она по-прежнему может предоставлять необходимые проводные и беспроводные услуги.

Автоматизация безопасного доступа на основе идентификации: организациям необходима возможность управления, защиты и сегментации подключений, независимо от того, находятся пользователи дома или в офисе.

Повысьте безопасность сотрудников с помощью аналитики на основе геопозиционирования. Мониторинг рабочего места за счет использования Wi-Fi, оповещение и аналитика помогут защитить здоровье и безопасность сотрудников.

Тренд 3: Использование многооблачной стратегии для повышения устойчивости бизнеса. В условиях пандемии ИТ-руководители используют облачные сервисы для повышения устойчивости бизнеса. Однако в будущем все активнее будет внедряться модель мультиоблака – т.е. распределение приложений, рабочих нагрузок и данных между локальными ЦОД и поставщиками общедоступных облаков. Такой подход позволяет снижать затраты, повышать гибкость, усиливать защиту от возможных сбоев.

Чтобы обеспечить единообразие взаимодействия пользователей с командами DevOps, организациям необходима проактивная сетевая стратегия с несколькими облачными системами. При создании такой стратегии важно опираться на следующие три основных принципа.

Оптимизация нагрузки на сеть: внедрение облачной операционной модели для упрощения политик, безопасности и управления нагрузками на сеть и услугами в локальных центрах обработки данных, разрозненных облаках и других вычислительных средах.

Использование SD-WAN и SASE, чтобы обеспечить постоянный безопасный мультиоблачный (включая SaaS) доступ для пользователей и устройств в корпоративных и общедоступных сетях из кампуса, филиала, дома или в дороге.

Фокус на Безопасность: снижение рисков, связанных с пользователями, устройствами и приложениями, распределенными в нескольких облаках и других вычислительных средах.

Тренд 4: Автоматизация сетевых операций. Стремительный рост числа удаленных сотрудников – не единственное, что создает огромную нагрузку на сегодняшние команды NetOps. Пандемия вызвала изменения в отношении количества клиентов, моделей трафика приложений и новых сетевых сервисов, таких, как электронное обучение, видеоконференции, виртуальные мероприятия, удаленное обслуживание, автоматизация процессов и другие.

Неудивительно, что сегодня половина сетевых специалистов считает автоматизацию сети критически важным требованием.

Команды NetOps могут добиться успеха и быстрее реагировать на растущее число сбоев и угроз, применяя пошаговый подход. Автоматизируйте повторяющиеся административные задачи, чтобы снизить административную нагрузку и улучшить соответствие требованиям в каждом домене. Автоматизируйте процесс подключения к сети, адаптацию и сегментацию для защиты групп распределенных пользователей и устройств от кибератак. Автоматизируйте сетевые политики в корпоративном ЦОД с помощью сегментации, ориентированной на приложения, которая защищает приложения и данные, а также отслеживает нагрузки на сеть. Автоматизируйте политику за пределами ЦОД в облаке с помощью облачной операционной модели, которая обеспечивает согласованную политику приложений для локальных и гибридных облачных сред. Автоматизируйте сквозную сегментацию на основе политик для нескольких доменов, чтобы установить согласованную сквозную модель доступа на базе подхода zero-trust.

Тренд 5: Использование сетевой аналитики на базе искусственного интеллекта для более эффективной работы с данными. Сейчас, когда большинство сетевых операций совершаются не только из традиционной корпоративной сети, но и за ее пределами, командам NetOps необходимы инструменты, повышающие прозрачность работы сетей и предоставляющие максимум сетевой аналитики. Лучшие помощники в этой области - системы сетевой аналитики и обеспечения безопасности на базе ИИ. Они помогают достичь следующих результатов.

Автоматическое обнаружения проблем внутри сети и между доменами. Быстрое устранение проблем. Автоматическое сопоставление всех сетевых событий позволяет оперативно выявлять первопричины проблем и избегать их в будущем. Автоматизированное управление политиками: выявляйте устройства, приложения и тенденции их использования для своевременного обновления политик. Повышение надежности: выявляйте закономерности и тенденции и предоставляйте контекстную аналитическую информацию, которая ускоряет проактивные корректирующие и предупреждающие действия. Сравнительный анализ: предоставление сведений и аналитики, которые помогают администраторам сети сравнивать производительность своей сети с глобальными, отраслевыми или региональными показателями.