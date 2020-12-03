Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры

Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива» совместно с компаниями Microsoft Россия, «Бука» и Logitech Россия/СНГ запускают инклюзивный проект «Гейминг для всех». Он призван помочь людям с ограниченной подвижностью – ДЦП, травмами позвоночника, ампутацией и другими особенностями – комфортно играть на консоляхXbox и ПК. Инициатива приурочена к Всемирному дню людей с инвалидностью. Цель данного проекта – сделать видеоигры доступными для всех, независимо от физических особенностей человека.

В рамках проекта любители видеоигр, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, а также реабилитационные центры и общественные организации, которые оказывают помощь детям с инвалидностью, получат специальные комплекты игровых устройств, включающие в себя Xbox Adaptive Controller, набор аксессуаров Logitech Adaptive Gaming Kit и игровую консоль Xbox. Помимо этого, проект будет включать в себя технологическую поддержку участников, в частности, помощь в использовании оборудования и его настройке, а также подписку Xbox Game Pass Ultimate, которая предоставит доступ к большому выбору игр, и даст возможность общаться и взаимодействовать с другими игроками.

Проект пройдет в несколько этапов, первый из которых включает жителей Москвы и Московской Области, Санкт-Петербурга, Омска, Казани, Воронежа, Нижегородской, Ростовской и Воронежской области, а также Республики Башкортостан.

Xbox Adaptive Controller – это беспроводной геймпад, разработанный для игроков с ограниченной подвижностью верхних конечностей, который полностью подстраивается под потребности пользователя. Он представляет собой специальное устройство-хаб, которое не обязательно держать в руках. К нему можно подключить различные аксессуары, удобные для людей с разными формами инвалидности. Например, пользователи могут подключать педали, чтобы играть ногами, или устройство, которым можно управлять с помощью наклона головы.

«Видеоигры не теряют своей актуальности и развиваются с каждым годом все стремительнее. Но, к сожалению, зачастую людям с тяжелыми нарушениями подвижности верхних конечностей сложно играть, используя традиционное оборудование. Мы рады, что наш проект позволяет сделать гейминг доступным для них», – говорит Валерий Кривов, менеджер проектов спортивного отдела РООИ «Перспектива».

«Наша миссия – делать технологии доступными каждому, и мы гордимся, что благодаря нашим усилиям все больше людей открывают для себя любимые игры и становятся частью игрового сообщества. Вместе с нашими партнерами мы надеемся, что благодаря проекту как можно больше геймеров из России, имеющих ограниченную подвижность, смогут погрузиться в удивительный мир видеоигр», – прокомментировала Ольга Корнакова, руководитель направления Xbox, Microsoft Россия.

«Если человек хочет играть в видеоигры, надо постараться сделать все, чтобы у него была такая возможность, особенно сейчас, в это непростое время. И мы очень рады, что благодаря адаптивному контролеру еще больше людей смогут открыть для себя мир игр. Мы очень горды, что участвуем в этом социальном проекте», – отметил Александр Михайлов, генеральный директор компании «Бука».

«Мы рады поддержать этот проект и предоставить наши разработки для его реализации. Он позволяет сделать гейминг не просто развлечением, а средством общения, адаптации и преодоления изоляции. Мы уверены, что наши продукты смогут сделать игровой опыт незабываемым для всех пользователей вне зависимости от их физических возможностей», – подчеркнула Полина Анохина, генеральный директор Logitech Россия/СНГ.