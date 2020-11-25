GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России

Холдинг GS Group объявил о запуске на базе собственного микроэлектронного предприятия GS Nanotech (в составе инновационного кластера «Технополис GS», город Гусев Калининградской области) направление по корпусированию светодиодов. Это максимально возможный на текущий момент уровень локализации такого производства в России. Этап прототипирования светодиодов уже завершен.

В I квартале 2021 г. планируется поставка оборудования, пусконаладочные работы и отработка процессов, связанных с запуском крупносерийного производства. Во II-III кварталах 2021 г. предприятие планирует выйти на крупносерийное производство с мощностями до 145 млн штук в год. К этому моменту холдинг планирует инвестировать в производство более 300 млн руб.

Ассортимент продукции будет включать светодиоды в трех основных типах корпусов: светодиоды типов 2835, 3030 и 5050, которые в совокупности сейчас составляют более 95% российского рынка светотехники.

«Российский рынок светодиодного освещения остро нуждается в отечественных компонентах, а также в развитии конкуренции в части локализации компонентной базы. Благодаря накопленным компетенциям в крупносерийном производстве микроэлектронной продукции для потребительского рынка мы можем быстро и рационально с точки зрения инвестиций развернуть новое направление. Наши мощности позволят удовлетворить более 50% госсектора в качественных светодиодах. Мы открыты к сотрудничеству со всеми производителями светильников и готовы предложить прозрачные условия партнерства», – отметил руководитель департамента стратегических проектов GS Group, член правления АПСС Андрей Мартынов.

Объем российского рынка светодиодного освещения по состоянию на 2019 г. оценивается в 58,9 млрд руб., что составляет долю немногим больше 1% от объема мирового рынка (данные Lighting Business Consulting). Министерство энергетики России оценивает рынок государственных контрактов, в рамках которых должна проводиться замена традиционных источников света на светодиодное освещение, в 442 млрд руб. Данная оценка предполагает, что государственные контракты будут реализовываться постепенно на протяжении 10 лет (с 2017 г.). Сегодня порядка 35-40% осветительных систем в России заменены на светодиодные, при этом государственная программа по модернизации освещения и замене светильников на диодные выполнена примерно на 25-30%.

В общей стоимости светового оборудования стоимость светодиода занимает 7,5%. Таким образом, рынок светодиодов России в стоимостном выражении можно оценить в 3,3 млрд руб. в год или 0,843 млрд штук в натуральном выражении. Анализ рынка государственных закупок показал, что государственные контракты на замену осветительных приборов составляют треть от общего объема рынка (в стоимостном выражении). При этом, по оценкам АПСС, текущие мощности отечественных производителей светодиодов в совокупности не превышают 45 млн единиц в год.