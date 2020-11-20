Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

В России создали искусственное «ухо» для робота

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

В российской компании «Промобот» создали спецверсию микрофонного массива, которая выполняет функции ушей для робота. С помощью устройства роботы слышат и распознают речь человека в шумных местах — аэропорту, МФЦ или торговом центре. В массив входит комплекс из восьми микрофонов и программный алгоритм. На рынке робототехники ему нет аналогов.

Разработка и тестирование длились целый год — с января 2020. Микрофонный массив состоит из восьми микрофонов, выполняющих функцию наружного уха в теле человека. С их помощью робот детектирует шум на расстоянии до двух метров от него, диапазон детекции — 360 градусов, как у человека. Алгоритм обеспечивает захват аналоговых данных с микрофонов, их преобразование, эхоподавление и передачу данных. Программа «отделяет» человеческую речь от шума — точно так же работает внутреннее ухо в нашем теле. Затем алгоритм распознаёт фразы, благодаря чему робот вступает в диалог. В отличие от голосовых ассистентов, которые реагируют лишь на чёткую речь человека, Promobot реагирует на весь шум — и уже «внутри него» ищет человеческий голос, причём как детский, так и взрослый.

В отличие от других систем, распознавание речи Promobot практически не зависит от расстояния: за год процент распознавания на расстоянии одного метра от робота вырос с 25% до 75% — в три раза. Это самый высокий показатель в мире для сервисных роботов, и это, по словам разработчиком, максимально приближает работу микрофонного массива к человеческому уху.

«Особенность распознавания речи в сервисной робототехнике заключается в том, что наши устройства работают в местах повышенного скопления людей. Микрофоны в смартфонах, наушниках и умных колонках — это личные устройства, они предназначены для работы только с владельцем, часто — только в домашних условиях. — рассказывает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — В отличие от смартфона, робот работает в сложных шумных условиях — аэропорту и торговом центре. Он не просто должен услышать речь человека — это не так сложно, но и обработать её и распознать, как это делает ухо человека. Именно над этим трудилась наша команда последний год».

Устройство запатентовано осенью 2020 года. Микрофонным массивом заинтересовались китайские производители роботов — российская компания планирует начать продажу устройства уже в январе 2021 года.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Другие материалы рубрики

Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft

Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО

Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов

Девять вещей про ИИ, которые необходимо знать ИТ-директору

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию