В России создали искусственное «ухо» для робота

В российской компании «Промобот» создали спецверсию микрофонного массива, которая выполняет функции ушей для робота. С помощью устройства роботы слышат и распознают речь человека в шумных местах — аэропорту, МФЦ или торговом центре. В массив входит комплекс из восьми микрофонов и программный алгоритм. На рынке робототехники ему нет аналогов.

Разработка и тестирование длились целый год — с января 2020. Микрофонный массив состоит из восьми микрофонов, выполняющих функцию наружного уха в теле человека. С их помощью робот детектирует шум на расстоянии до двух метров от него, диапазон детекции — 360 градусов, как у человека. Алгоритм обеспечивает захват аналоговых данных с микрофонов, их преобразование, эхоподавление и передачу данных. Программа «отделяет» человеческую речь от шума — точно так же работает внутреннее ухо в нашем теле. Затем алгоритм распознаёт фразы, благодаря чему робот вступает в диалог. В отличие от голосовых ассистентов, которые реагируют лишь на чёткую речь человека, Promobot реагирует на весь шум — и уже «внутри него» ищет человеческий голос, причём как детский, так и взрослый.

В отличие от других систем, распознавание речи Promobot практически не зависит от расстояния: за год процент распознавания на расстоянии одного метра от робота вырос с 25% до 75% — в три раза. Это самый высокий показатель в мире для сервисных роботов, и это, по словам разработчиком, максимально приближает работу микрофонного массива к человеческому уху.

«Особенность распознавания речи в сервисной робототехнике заключается в том, что наши устройства работают в местах повышенного скопления людей. Микрофоны в смартфонах, наушниках и умных колонках — это личные устройства, они предназначены для работы только с владельцем, часто — только в домашних условиях. — рассказывает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — В отличие от смартфона, робот работает в сложных шумных условиях — аэропорту и торговом центре. Он не просто должен услышать речь человека — это не так сложно, но и обработать её и распознать, как это делает ухо человека. Именно над этим трудилась наша команда последний год».

Устройство запатентовано осенью 2020 года. Микрофонным массивом заинтересовались китайские производители роботов — российская компания планирует начать продажу устройства уже в январе 2021 года.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.