Резидент «Сколково» запустил новую систему интерактивных медиа-дашбордов

Компания «Палитрумлаб» (проект Brand Analytics), резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», разработала новую систему интерактивных дашбордов для широкого круга задач и пользователей. Brand Visor 2.0 позволяет в реальном времени анализировать медиаполе одновременно и в СМИ, и в социальных сетях.

Гибкие настройки позволяют за 5 минут создавать дашборды для различных подразделений компании с учетом их задач и KPI. При этом нет ограничений на количество дашбордов. Собирать их можно из любых аналитических виджетов библиотеки с использованием набора шаблонов. Также есть возможность выбирать стиль визуальной подачи и создавать собственные шаблоны с нуля.

Система дашбордов может использоваться в двух форматах: в полностью автоматическом - на мониторах и больших ТВ, или в интерактивном - на ноутбуках, планшетах, а в ближайшее время и на смартфонах.

Наталья Соколова, CEO Brand Analytics, отметила: «C Brand Visor 2.0 топ-менеджмент всегда будет знать, что происходит с компанией. Маркетологам Brand Visor покажет конкурентную обстановку, сотрудникам ситуационного центра – репутационные угрозы, службам эксплуатации – доступность сервисов компании в регионах присутствия, пиарщикам – ключевые упоминания, анализ инфоповодов и показатели эффективности. Это лишь примеры, ваши задачи подскажут нужное именно вам наполнение дашбордов».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «В наше время дашборды стали обязательным элементом ИТ-инфраструктуры любой компании. Формат дашборда оказался удобен и для контроля за ситуацией, и для регулярных отчетов, и для оценки показателей эффективности. А поскольку реалтайм-анализ социальных и традиционных медиа – это ключ к пониманию того, что происходит с компанией, уверен, интерес к подобной инновации будет только расти».