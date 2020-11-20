HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест

HPE объявила о запуске новых облачных сервисов HPE GreenLake и партнерских решений для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест (VDI). Они призваны помочь организациям в переводе сотрудников на удаленный режим работы и обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Новые облачные сервисы HPE GreenLake для VDI включают набор хорошо зарекомендовавших себя технологий для предоставления быстрорастущему количеству удаленных работников высокого уровня продуктивности и безопасности, а также оптимизации затрат. Новые облачные сервисы также используют технологии от ключевых партнеров HPE, включая Citrix, Nutanix, NVIDIA, and VMware.

Согласно данным IDC, до COVID-19 лишь в 20% организаций были сотрудники, которые работали из дома. Ожидается, что к концу 2020 года таких предприятий будет более 50%. Недавнее исследование Gartner также показало, что сегодня почти половина работодателей рассматривает удаленную работу как неотъемлемую часть будущей модели занятости, по сравнению с менее чем одной третью до пандемии. Более того, около 80% сотрудников хотели бы работать удаленно часть времени.

HPE предлагает лучшие в отрасли облачные сервисы и решения, которые позволяют предприятиям по-новому посмотреть на организацию работы сотрудников, в том числе, из дома и на мобильных устройствах. С помощью решений HPE компании получают безопасный, настраиваемый, удобный и уникальный по своим возможностям пользовательский интерфейс. Так, в апреле HPE анонсировала несколько предложений для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест, которые помогают предприятиям адаптироваться к растущему числу удаленных сотрудников. В свою очередь, количество заказчиков сервисов VDI из разных отраслей продолжает расти. Так, недавно были объявлены сделки с Kern County и Petsure. Последнее обновление продолжает этот тренд, предлагая специализированные услуги VDI для конкретных категорий сотрудников и сценариев использования, а также новые комплексные решения, разработанные совместно с партнерами HPE.

С помощью HPE GreenLake для VDI заказчики могут выбрать категорию сотрудников, которым необходим доступ, а также объем их удаленной работы. Исходя из этого, HPE предлагает оптимальное соотношение вычислительных ресурсов компьютеров и пользовательских устройств и предоставляет набор сервисов по модели «ИТ как услуга». Новые конфигурации виртуальных рабочих мест оптимизированы для каждой категории удаленных сотрудников: продвинутые пользователи, инженеры, «информационные» работники и исполнители. Каждая конфигурация оценивается, строится и поставляется в предварительно определенных размерах 100–300–500–1000 пользователей. Заказчики оплачивают услугу ежемесячно. Сумма платежа зависит от используемых мощностей, при этом компании могут увеличивать или уменьшать объемы в соответствии с потребностями. Это обеспечивает безопасную удаленную работу для всех категорий сотрудников в организации.

Продвинутые пользователи, например, разработчики, которые активно работают с офисными приложениями, пользуются графикой среднего уровня или несколькими экранами, могут получить доступ к приложениям по постоянной или временной модели, используя серверы HPE ProLiant или гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI в сочетании с графическими процессорами NVIDIA и программным обеспечением NVIDIA Virtual PC.

Инженеры с высокими требованиями к графике или аналитике данных, в том числе пользователи CAD/CAE-систем или финансовые трейдеры, могут использовать серверы HPE ProLiant, гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI и графические процессоры NVIDIA с программным обеспечением NVIDIA Virtual Workstation. Таким образом они могут проводить вычисления с помощью графического процессора и хранить данные в высокопроизводительном хранилище, расположенном рядом с вычислительными ресурсами для минимизации задержек.

Высококвалифицированные «информационные» работники, чья деятельность связана с обработкой имеющейся информации и получением новой, преимущественно используют офисные приложения для повышения производительности и просмотра веб-страниц. Организация работы такой категории сотрудников может масштабироваться до сотен тысяч пользователей с помощью серверов HPE ProLiant, HPE Nimble Storage dHCI или гиперконвергентных систем HPE SimpliVity.

Исполнители, которые обычно запускают небольшое количество приложений с низким уровнем вычислительной мощности, например, сотрудники колл-центров, могут использовать серверы HPE ProLiant или гиперконвергентные системы HPE Nimble Storage dHCI.

«Из-за COVID-19 наши заказчики столкнулись с непростой задачей по переводу большинства сотрудников на удаленный режим работы, – сказал Кит Уайт (Keith White), старший вице-президент и руководитель подразделения HPE GreenLake Cloud Services, Hewlett Packard Enterprise. – После первых ответных мер, которые нам всем пришлось принять в условиях пандемии, компании стали задумываться о дальнейшей организации работы в новых реалиях постковидного мира и обратились к нам за помощью в моделировании будущих рабочих мест. Благодаря HPE GreenLake для VDI мы можем предложить стандартизированные, проверенные решения по модели «ИТ как услуга», которые улучшают безопасность и продуктивность процессов, одновременно упрощая управление и снижая затраты».

HPE расширяет линейку решений HPE GreenLake для VDI благодаря экосистеме партнеров. В дополнение к VDI от Citrix, HPE теперь может интегрировать решение VMware Horizon и технологию графического процессора NVIDIA для более требовательных рабочих нагрузок. Заказчики также могут перейти на популярное гиперконвергентное программное обеспечение Nutanix, чтобы пользоваться сервисами VDI на базе HPE GreenLake. Сервер HPE ProLiant DX в сочетании с системой Nutanix позволяет создавать частные и гибридные облака с простой в управлении инфраструктурой и высокой гибкостью потребления, присущей HPE GreenLake.

«Работа больше не привязана к конкретному месту. Сейчас большое число сотрудников продуктивно трудится из самых разных локаций, например, из дома, общественных мест или, если необходимо, из офиса с соблюдением социальной дистанции. Независимо от местоположения, сотрудникам, с одной стороны, требуется безопасный и надежный доступ к системам и приложениям. С другой, единообразный интерфейс, который позволяет минимизировать отвлекающие факторы и перерывы и обеспечивает все условия для максимально эффективной работы, – отметила Лиз Фуллер (Liz Fuller), вице-президент по маркетингу Alliance, Citrix. – Компания HPE выбрала Citrix Virtual Apps and Desktop в качестве ведущего решения, чтобы удовлетворить оба этих требования и предоставить заказчикам доступ к гибкой и гибридной модели работы с оплатой по мере использования с помощью решения HPE GreenLake».

«Привлекательность VDI и потребность в такой технологии увеличилась в компаниях по всему миру из-за возросшего числа удаленных сотрудников. Мы рады отвечать этим требованиям и совместно с HPE создаем более интеллектуальные пользовательские среды виртуальных рабочих мест с помощью VMware Horizon. Они предоставляют упрощенное управление, большую безопасность, повышенную экономическую эффективность и улучшенный пользовательский интерфейс, – сказал Бхарат Рангараджан (Bharath Rangarajan), вице-президент VMware по управлению продуктами вычислительных возможностей для конечных пользователей. – Мы стремимся помочь организациям использовать инновационные решения VDI для удовлетворения даже самых строгих бизнес-требований, ориентированных на безопасность».

«Компания Nutanix помогла создать цифровые рабочие пространства для VDI-инфраструктуры для тысяч организаций и миллионов пользователей благодаря инновационной программной архитектуре Hybrid Cloud Infrastructure, обеспечивающей безопасность, производительность, надежность и гибкость, – сказал Таркан Манер (Tarkan Maner), коммерческий директор Nutanix. – Гибридные и мультиоблачные решения Nutanix в сочетании с решением HPE GreenLake предлагают организациям полную свободу в выборе моделей потребления и ведения бизнеса, позволяя предприятиям продолжать свою деятельность во время пандемии и после нее. За последний год Nutanix и HPE вывели свое сотрудничество на новый уровень, и мы надеемся на успешное развитие нашего партнерства в будущем».

«Решения VDI, которые позволяют работать с большим объемом графики не только опытным пользователям, но и креативным и техническим специалистам, необходимы сейчас как никогда, поскольку многие сотрудники работают из дома, – комментирует Энн Хект (Anne Hecht), старший директор по маркетингу продуктов для программного обеспечения виртуализации графических процессоров NVIDIA. – Решение HPE GreenLake «VDI как услуга» с поддержкой NVIDIA vGPU обеспечивает пользователям доступ к виртуальным рабочим местам с высоким уровнем производительности, необходимым для работы из любой локации».

В экосистему HPE входят ведущие системные интеграторы, которые реализуют услуги на базе HPE GreenLake. Например, Accenture предлагает свои передовые сервисы для рабочих мест, используя HPE GreenLake.

Облачные сервисы HPE GreenLake предоставляют заказчикам мощную основу для цифровой трансформации с помощью гибкой платформы «ИТ как услуга», которая может работать локально в ЦОД заказчика, на границе сети или в ЦОД партнера в модели co-location. Облачные услуги HPE GreenLake сочетают в себе простоту и гибкость облака с соблюдением требований безопасности, высоким уровнем управления и производительности гибридной ИТ-инфраструктуры. HPE GreenLake предлагает широкий спектр облачных сервисов, которые ускоряют развитие инноваций, включая облачные сервисы для вычислений, в том числе высокопроизводительных, управления контейнерами, защиты данных, машинного обучения, построения сети, SAP HANA, управления данными, VDI и VM. HPE GreenLake является одним из самых быстрорастущих подразделений HPE с общей стоимостью контрактов более 4 миллиардов долларов США. У него более 700 продающих партнеров и более 1000 заказчиков из разных отраслей, включая компании из списка Fortune 500.