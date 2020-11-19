Step Logic создала мультимедийное пространство в штаб-квартире «Сбера»

Step Logic завершила работы по созданию мультимедийных систем в штаб-квартире «Сбера» на Кутузовском проспекте – 10-этажном здании общей площадью 62 тыс. м2, входящем в офисный комплекс «Сбербанк сити».

Для проведения ключевых мероприятий банка Step Logic оборудовал мультимедийными системами многофункциональный зал на 600 посадочных мест.

В рамках проекта специалисты компании спроектировали и реализовали 14 систем, объединенных в единый комплекс, используя продукцию более 70 ведущих производителей. В зале установлены системы звукоусиления, видеоотображения, микширования и обработки сигналов, мультиязычной видеоконференцсвязи, синхронного перевода, телевизионных съемок, коммутации и обработки видеосигналов, постановочного освещения, механизации, аудио трансляции в зрительских и смежных с залом зонах, цифровой технологической связи, технологического мониторинга и комплексного управления.

Многоканальная система звукоусиления и объектного микширования позволяет управлять каждым источником звука и изменять его положение в пространстве, как в режиме реального времени, так и с заранее прописанными сценариями.

При помощи компактных линейных массивов, отдельных точечных источников и передовых технологий обработки и усиления сигналов получилось добиться равномерного распределения звукового давления и высокого индекса разборчивости.

Телевизионный комплекс дает возможность вести прямые трансляции, запись передач, последующий монтаж и подготовку к эфиру как для стриминговых сервисов, так и вещательного телевидения. Для надежной коммутации и передачи сигнала на большие расстояния без потери качества и с минимальными задержками были применены технологии передачи сигналов в оптической среде.

Неотъемлемой частью проекта является система постановочного освещения, создающая световые эффекты для проведения мероприятий различного формата. Решение построено на приборах дистанционного управления, которые обеспечивают заливное, направленное и цветное освещение сцены и части зрительного зала.

Помимо концертного зала, Step Logic создал в штаб-квартире мультимедийную инсталляцию для оформления входной группы здания штаб-квартиры.

Интерьер здания выполнен по оригинальному дизайнерскому решению архитектурного бюро Evolution Design в партнерстве с Т+Т Architects.

Для холла были выбраны гибкие OLED-панели, создающие панораму 360º на объектах малого радиуса. Инсталляция стала первым в России решением, построенным с использованием подобных экранов. Во входной группе установлены четыре мультимедийные колонны, состоящие из 56 OLED-панелей, под эскалатором расположена «волна» из 20 экранов. Совокупное разрешение арт-объекта составило 150 млн пикселей. Для защиты экранов от перегрева с помощью CFD-моделирования из 11 вариантов выбрана оптимальная конструкция инсталляции.

«Чтобы держать планку при реализации проектов для заказчика, который прочно ассоциируется с высокими технологиями, подрядчики должны обладать большим опытом и высоким уровнем компетенций. В наши обязанности входит не только установка и настройка системы, но и обеспечение ее эффективного и долгого функционирования, – сказал Сергей Люшнин, директор департамента унифицированных коммуникаций и контакт-центров Step Logic. – При создании мультимедийных систем для концертного зала мы учитывали и то, что границы помещения могут меняться с помощью трансформируемых складных перегородок и в нем будут проводиться как немногочисленные бизнес-встречи и онлайн-трансляции, так и концерты, конференции и пресс-мероприятия».