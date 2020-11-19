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«Ростелеком» развернул виртуальный ЦОД для «Россети Юг»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» организовал «Виртуальный центр обработки данных» (ЦОД) для ПАО «Россети Юг». Оператор электрических сетей юга России с филиалами в четырех регионах – Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия – получил возможность самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также использовать виртуальные вычислительные мощности, сетевые экраны и другие средства информационной безопасности. Клиент разместил собственную информационную систему на облачном сервисе «Ростелекома» и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN.

«Переход на виртуальный ЦОД – ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, критична безопасность системы. “Ростелеком” предложил нам сервис, обеспечивающий первый, максимальный уровень защиты персональных данных клиентов и самой виртуальной инфраструктуры. Безусловным плюсом, конечно, является возможность самостоятельно оптимизировать или масштабировать потребление вычислительных ресурсов в зависимости от текущих потребностей компании», – прокомментировал Андрей Таскаев, директор по информационным технологиям ПАО «Россети Юг».

В рамках услуги «Виртуальный ЦОД» компания «Россети Юг» получила сервис IaaS* для внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. Двухконтурная сетецентрическая система поддержки принятия решений осуществляет оперативно-технологическое и ситуационное управление как в повседневном режиме, так и при возникновении нештатных ситуаций. Методика единой унифицированной технологии моделирования электрических сетей позволяет мониторить показатели энергоснабжения потребителей в режиме реального времени даже там, где средства телемеханики не справляются.

«Наш виртуальный ЦОД полностью отвечает запросам компаний с высокими требованиями к производительности. Надежное хранение корпоративных данных позволяет избежать дополнительных затрат на персонал и новейшее оборудование. При этом разворачивается наша виртуальная платформа всего за несколько минут», – отметила Татьяна Виноградова, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

В декабре 2019 года «Россети Юг» и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на реализацию «Концепции цифровой трансформации 2030» – одной из самых крупных программ цифровизации электросетевой отрасли. Энергокомпания уже пользуется интернетом, телефонией, мобильной связью и «Виртуальной АТС» от «Ростелекома». Также национальный цифровой провайдер обеспечивает для клиента строительство 105 точек защищенных каналов связи.

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