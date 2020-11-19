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Конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» пройдет в онлайне

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«Хоулмонт» (Haulmont) объявила о том, что в рамках онлайн-конференции «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» можно будет обсудить, что отличает современные продукты от устаревших, а также узнать об опыте долгосрочного развития проектов на базе системы электронного документооборота «СЭД ТЕЗИС».

Устаревшие информационные системы, и СЭД в том числе, могут заметно тормозить развитие организации. Они не позволяют автоматизировать новые процессы, проводить интеграцию с различными продуктами, масштабироваться и решать множество других задач.

Как не отстать и сохранить технологическое лидерство в долгосрочной перспективе — вопрос, актуальный не только для пользователей СЭД, но и для вендоров.

Системе «ТЕЗИС» в этом году исполнилось 10 лет. Когда она только выходила на рынок, продукты, которым было 10 лет, казались достигшими пенсионного возраста и отстающими в плане технологий. И вот система сама перешагнула этот рубеж. За это время СЭД «ТЕЗИС» выбрали свыше 500 заказчиков, в том числе, продукту доверяют «Промсвязьбанк», «Ингосстрах», МИД России, «Росгеология», DNS, NOKIA, правительства нескольких субъектов РФ. В 2020 году решение выиграло конкурс НИИ «Восход» и стало технологической основой типовой СЭД для госструктур.

Несмотря на то, что СЭД «ТЕЗИС» уже 10 лет, команда продукта стремится обеспечить заказчикам свободу, а не сковывать их ограничениями. Можно выделить несколько отличий пионеров от пенсионеров: широкий круг автоматизируемых процессов, мощная платформа в основе системы, соответствие технологическим трендам и стандартам: веб-клиент, кроссплатформенность, open source, внимание к мобильным платформам.

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