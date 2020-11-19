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«Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса»

Интеграция Электроника Техника
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что в телевизорах на платформе «Яндекса» появился голосовой помощник «Алиса». Она включит нужный канал, найдёт фильм или ролик, а в паузах — развлечёт беседой.

Чтобы обратиться к «Алисе», нужно зажать кнопку на пульте. Она знает названия многих телеканалов и может включить, скажем, РБК или «Муз-ТВ». С её помощью можно найти видео, будь то фильм, сериал или ролик.

Голосовой помощник ищет контент на «КиноПоиске», «Яндекс.Видео» и YouTube, а к фильмам даёт описание с рейтингом и именами актёров. Если человек не знает, что посмотреть, помощник предложит интересную подборку — достаточно сказать, к примеру: «Алиса, покажи лучшие фильмы прошлого года».

В телевизорах доступны и другие навыки «Алисы». Она ответит на вопрос, расскажет новости и прогноз погоды, покажет телепрограмму и поддержит разговор. Кроме того, «Алиса» умеет управлять умным домом: например, можно попросить её поставить чайник или выключить свет. Причём для этого не нужно прерывать просмотр. «Алиса» ловит команды на лету, а необходимую информацию выводит на экран поверх основной картинки.

«Телевизоры на платформе Яндекса — это настоящие мультимедиа-центры с разнообразным контентом. Чтобы людям было проще в нём ориентироваться, мы добавили в платформу голосовой помощник Алису: общаться с ней зачастую удобнее, чем щёлкать кнопками на пульте. Кроме того, Алиса умеет отвечать на вопросы и выполнять мелкие просьбы — то есть создаёт комфортные условия для просмотра», — сказал руководитель платформы «Яндекса» для телевизоров Тимур Дюсебаев.

Телевизоры на платформе «Яндекса» продаются в «Яндекс.Маркете», «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Ситилинке. Покупатели могут выбрать модели с диагональю от 24 до 65 дюймов марок Novex, Hi, DEXP, BBK, Hyundai, Leff, IMCV, Yuno и Telefunken. Цена на телевизоры с Алисой начинается от 7 499 рублей.

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