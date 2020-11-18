AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии

AMD выпустила видеокарты AMD Radeon RX 6800 серии, обеспечивающие высокую производительность, живое изображение для геймеров. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая подходит для геймеров, желающих перейти на игры в разрешении 4К, и Radeon RX 6800 XT, обеспечивающую геймплей высшего класса со сверхвысокой частотой обновления в 4К-играх.

Построенные на архитектуре AMD RDNA 2, видеокарты Radeon RX 6800-й серии сочетают в себе высокое качество изображения с исключительной производительностью. RDNA 2 предлагает ряд инноваций, в том числе применение передовых методов энергосбережения для высокопроизводительных вычислительных блоков для повышения энергоэффективности до 30% за цикл на вычислительный блок. В ее состав также входит новая технология AMD Infinity Cache, обеспечивающая увеличение пропускной способности на ватт до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями на базе RDNA и памятью GDDR6.

Кроме того, поддержка трассировки лучей для новых видеокарт Radeon расширилась по мере того, как Gearbox Publishing и Counterplay Games планируют включить DXR 1.1 raytracing в Godfallуже сегодня. Разработанная на RDNA 2, Godfall предлагает невероятную визуальную точность и производительность на видеокартах Radeon RX 6800-й серии. Не забудьте загрузить обновленный драйвер Radeon Software, доступный уже сегодня, чтобы ознакомиться с этой функцией нового поколения.

С новым поколением видеокарт Radeon RX 6800-й серии и новыми процессорами для настольных ПК Ryzen 5000 серии, AMD является единственной компанией, предоставляющей лучшую игровую платформу для геймеров-энтузиастов.

Radeon RX 6800 и RX 6800 XT доступны с сегодняшнего дня в магазинах розничной торговли и на сайте AMD.com по рекомендованной розничной цене 53 590 рублей и 59 990 рублей соответственно.