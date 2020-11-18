Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

AMD объявила о доступности видеокарт Radeon RX 6800 серии

Интеграция Электроника
, Текст: Владимир Бахур

AMD выпустила видеокарты AMD Radeon RX 6800 серии, обеспечивающие высокую производительность, живое изображение для геймеров. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая подходит для геймеров, желающих перейти на игры в разрешении 4К, и Radeon RX 6800 XT, обеспечивающую геймплей высшего класса со сверхвысокой частотой обновления в 4К-играх.

Построенные на архитектуре AMD RDNA 2, видеокарты Radeon RX 6800-й серии сочетают в себе высокое качество изображения с исключительной производительностью. RDNA 2 предлагает ряд инноваций, в том числе применение передовых методов энергосбережения для высокопроизводительных вычислительных блоков для повышения энергоэффективности до 30% за цикл на вычислительный блок. В ее состав также входит новая технология AMD Infinity Cache, обеспечивающая увеличение пропускной способности на ватт до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями на базе RDNA и памятью GDDR6.

Кроме того, поддержка трассировки лучей для новых видеокарт Radeon расширилась по мере того, как Gearbox Publishing и Counterplay Games планируют включить DXR 1.1 raytracing в Godfallуже сегодня. Разработанная на RDNA 2, Godfall предлагает невероятную визуальную точность и производительность на видеокартах Radeon RX 6800-й серии. Не забудьте загрузить обновленный драйвер Radeon Software, доступный уже сегодня, чтобы ознакомиться с этой функцией нового поколения.

С новым поколением видеокарт Radeon RX 6800-й серии и новыми процессорами для настольных ПК Ryzen 5000 серии, AMD является единственной компанией, предоставляющей лучшую игровую платформу для геймеров-энтузиастов.

Radeon RX 6800 и RX 6800 XT доступны с сегодняшнего дня в магазинах розничной торговли и на сайте AMD.com по рекомендованной розничной цене 53 590 рублей и 59 990 рублей соответственно.

Другие материалы рубрики

Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS

ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг

Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК

У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах

Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства

Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Техноблог

Реально ли почувствовать частоту обновления экрана 90 и 120 Гц?

7 онлайн-библиотек с бесплатными книгами: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online