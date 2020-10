Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям

Cisco анонсировала новую граничную WAN-платформу, помогая заказчикам ускорять внедрение облачных сервисов и обеспечивать защищенное подключение.

Семейство маршрутизаторов Catalyst 8000 Edge является важным элементом широкого ассортимента сетевых продуктов Cisco на основе намерений и предлагает заказчикам инновационную и высокопроизводительную платформу для маршрутизации. С помощью встроенных функций анализа данных новое решение позволяет эффективнее контролировать работу сетей и приложений и принимать на основе полученной информации продуманное решение для бесперебойной работы пользователей.

Расширяя круг используемых приложений и повышая производительность, организации ускоряют внедрение облачных сервисов и наращивают вычислительные мощности на границе сети. В результате ИТ-службы сталкиваются с увеличением сложности инфраструктур и ослаблением контроля за функционирующими в них приложениями. Это ограничивает маневренность и возможность обеспечивать безопасность подключений. Новые платформы Cisco Catalyst 8000 Edge преобразуют границу WAN и помогают заказчикам сохранить маневренность, обеспечивая автоматизированное и защищенное подключение приложений в облаке, дата-центре и на границе.

«Растущее многообразие приложений делает рабочие нагрузки и сервисы в гранично-облачном континууме более распределенными, при этом на границе WAN организации сталкиваются с новой реальностью, — сказал Жан-Люк Валант (JL Valente), вице-президент Cisco по управлению продуктами группы интенционно-ориентированных сетей. — В ходе формирования безопасных архитектур многооблачного доступа ИТ-службы должны иметь возможность быстрого маневрирования и масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса. Платформы Cisco Catalyst 8000 Edge соединяют границы WAN и облака, обеспечивая безопасное и высокопроизводительное подключение распределенных пользователей к любому облаку. При этом бизнес получает маневренность, а ИТ-службы сохраняют возможность контроля».

Новые платформы дают заказчикам возможность внедрять облачные решения в удобном для них темпе. Для тех, кто внедряет архитектуру SASE (Secure Access Service Edge), облачные системы управления SD-WAN и обеспечения информационной безопасности объединяются в единое целое в решении Cisco SD-WAN. Для заказчиков, которым необходимо локальное решение, поддерживается полный стек безопасности SD-WAN.

Линейка Catalyst 8000 создавалась для решения насущных проблем на границе WAN, при этом она достаточно гибка для решения вопросов, которые могут возникнуть в будущем. Заказчикам предлагаются три модели, которые можно использовать в различных проектах.

В качестве высокопроизводительного решения SD-WAN платформы Catalyst 8500 Edge идеально подойдут для ЦОД, сервисов совместного размещения и агрегации, т.к. в них используются самые высокоскоростные решения SD-WAN с интегрированными портами 40G и 100G Ethernet в компактном форм-факторе 1 RU. В модели используется третье поколение специализированных процессоров Cisco Quantum Flow Processor, созданных для обеспечения высокой производительности, всесторонней безопасности и поддержки разнообразных сетевых сервисов.

Платформы серии Catalyst 8300 Edge предназначены для обработки граничных соединений на уровне филиалов. Модульная конструкция и широкий выбор вариантов подключения позволяют предоставлять сервисы по запросу и быстро адаптироваться к меняющимся бизнес-требованиям. Эти платформы в четыре раза производительнее обрабатывают сервисы SD-WAN, чем маршрутизаторы Cisco ISR (Integrated Services Router).

Catalyst 8000V Edge Software обеспечивает все те же функции программно. ПО может быть развернуто в облаке или виртуализовано на такой платформе, как Cisco 5000 ENCS (Enterprise Network Compute System).

Беспроводная мобильная связь посредством сотовых сетей становится необходимой для современных сетей WAN, поэтому Cisco упрощает заказчикам миграцию к беспроводным сетям Advanced 4G LTE и 5G.

Шлюз Cisco Catalyst Cellular Gateway предназначен для развертывания беспроводных сетей WAN без внесения изменений в существующую инфраструктуру. Он делает сотовую связь вариантом первичного канала SD-WAN с гигабитным подключением к любому облаку или узлу. Первоначальная версия поддерживает скорости Advanced 4G LTE CAT 18, версия 5G появится в ближайшем будущем.

Маршрутизаторы Cisco Catalyst серии 8300 и 8500 и сотовые маршрутизаторы Cisco Catalyst доступны для приобретения уже сегодня. Выпуск модели Cisco Catalyst 8000v запланирован на декабрь 2020 г. Все устройства предлагаются по подписке, чтобы заказчики могли иметь постоянный доступ ко всем функциям, реализованным в обновлениях. Присоединяйтесь к нам в рамках мероприятия Business Continuity to Resiliency: IT Innovations to Power IT Agility, в ходе которого ведущие инженеры Cisco и наши заказчики обсудят стратегии и инновации, которые в будущем изменят традиционные принципы организации работы их компаний.