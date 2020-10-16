Исследование HP: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать

HP Inc. представила результаты своего нового исследования, посвященного технологиям и тенденциям цифрового производства, включая промышленную 3D-печать. HP является одной из передовых компаний, способствующих цифровой трансформации различных секторов экономики, а площадка саммита стала местом экспертных дискуссий с участием представителей таких организаций, как: Всемирный экономический форум, Additive Integrity, Decathlon, Forecast3D, IDC, Nissan, SOLIZE Products и др.

Исследование трендов на рынке цифрового производства проводилось по заказу HP среди двух тысяч руководителей производственных предприятий по всему миру. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати. Это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые для развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности и стабильности в постоянно меняющемся мире.

Согласно исследованию, руководители компаний стремятся использовать технологии 3D-печати независимо от сферы деятельности и места нахождения бизнеса. Это помогает им оптимизировать цепочки поставок, обеспечивать гибкость процессов и внедрять инновационные стратегии разработки продуктов. Эти тенденции подтверждаются ростом инвестиций в 3D-печать, развитием аддитивных технологий как конкурентоспособной альтернативы традиционному производству и стремлением к более тесному сотрудничеству игроков рынка внутри существующей экосистемы с целью скорейшего внедрения инноваций.

Специалисты, принимающие решения в сфере производства, рассматривают технологии 3D-печати для развития инноваций и отмечают, что они уникальным образом подходят для персонализации массовых продуктов, помогают сократить количество отходов на производстве и сделать бизнес более экологичным.

«По всему миру производители стремятся улучшить устойчивость своих цепей поставок, повысить гибкость производства, ускорить внедрение инноваций и достичь большей экологичности, – отметил Рамон Пастор (Ramon Pastor), генеральный директор HP 3D Printing & Digital Manufacturing. – При этом технологии промышленной 3D-печати рассматриваются как способ не только снижения затрат и ускорения выхода продукции на рынок, но и как уникальное конкурентное преимущество, которое упрощает доступ к инновациям для клиентов».

Технологии цифрового производства стимулируют экономический прогресс и способствуют повышению гибкости предприятий. 99% респондентов считают, что технологии цифрового производства могут привести к экономическому росту. 89% респондентов стремятся развивать бизнес-модели с учетом текущих мировых тенденций на рынке. 71% руководителей в течение ближайшего года планируют инвестировать в технологии цифрового производства, 85% из них отметили, что компании собираются увеличить вложения в аддитивное производство/3D-печать.

75% руководителей уверены, что технологии аддитивного производства/3D-печати помогают их компаниям быть более гибкими, являются достойной альтернативой традиционному производству и даже заменой, когда привычные методы уйдут в прошлое. 90% руководителей исследуют новые модели производства/цепочки поставок, при этом 59% руководителей рассматривают возможности гибридных моделей производства, а 52% – думают о локализации производства.

Развитие инноваций трансформирует целые отрасли. Больше возможностей для развития инноваций – одно из ключевых преимуществ технологий аддитивного производства/3D-печати, по мнению руководителей, которые их уже внедрили на своих производствах.

Среди самых популярных инноваций, в которых заинтересованы компании: технологии массовой кастомизации продуктов для конечных потребителей, производство по требованию и цифровые склады/виртуальное управления запасами.

91% руководителей интересуется технологиями массовой кастомизации и считают, что их можно эффективно использовать в бизнесе, если персонализировать детали с помощью 3D-печати/аддитивного производства. Отрасль здравоохранения, промышленное производство и автомобилестроение отмечены как наиболее перспективные сферы для внедрения технологий аддитивного производства и 3D-печати в ближайшие пять лет.

Новые возможности для совместной работы и взаимодействия. Для 85% руководителей важное значение имеет сотрудничество между секторами для внедрения новых цифровых технологий производства. 81% руководителей отмечает, что их компании планируют в будущем сотрудничать с государственными учреждениями в области цифрового производства.

Главным препятствием на пути к внедрению технологий аддитивного производства/3D-печати для респондентов является нехватка квалифицированной кадров.

Для решения этой проблемы 64% респондентов предлагают создать возможности для профессионального обучения, а 53% – объединить усилия бизнеса, правительства и граждан для инвестиций в образовательные программы и курсы повышения квалификации.

Устойчивое производство будет по-прежнему иметь для бизнеса первостепенное значение. Технологии аддитивного производства/3D-печати помогают сократить объем производственных отходов и способствуют формированию экономики замкнутого цикла за счет уменьшения количества расходных материалов, эффективного планирования производства с учетом спроса и оптимизации традиционных цепочек поставок.

90% руководителей высоко ценят возможность вторичной переработки порошков и деталей для аддитивного производства/3D-печати. 88% руководителей считают важным, чтобы правительство создавало устойчивую экосистему, стимулируя инвестиции и развитие социально и экологически выгодных технологий цифрового производства.