Исследование: российские компании созрели для использования «продвинутых» облачных моделей

Аналитики «Инфосистемы джет» исследовали более 300 проектов с применением облачных технологий за 2018-2020 г. среди российских компаний ТОП-600. В первом полугодии 2020 г. число проектов по созданию частных и мультиоблаков заметно выросло и уже превосходит показатели прошлых лет.

Исследование было инициировано с целью изучения рынка облачных услуг и предпочтительных моделей использования облаков крупными компаниями. Аналитикам также удалось определить динамику развития рынка и отраслевое распределение спроса на различные виды облачных моделей и услуг.

Анализ проектов выявил заметный рост в области частных облаков в 2020 г. по сравнению с предыдущими периодами. Как правило, это сложные проекты, которые требуют серьезного финансирования и длительного времени реализации, соответственно, начаты они были в предыдущем году или ранее. Ожидается, что по итогам 2020 г. число внедрений частных облаков вырастет и заметно превысит их количество в 2019 г. Однако в 2021-2022 гг. аналитики «Инфосистемы джет» прогнозируют спад в области приватных облаков. Это будет связано с неопределенностью, вызванной пандемией, из-за которой некоторые компании в этом году отложили старт масштабных ИТ-проектов, в том числе и создание частных облаков.

Что касается проектов гибридной и публичной облачных моделей, по прогнозам «Инфосистемы джет» их число к концу 2020 г. увеличится и окажется сопоставимым с результатами 2019г.

Первые мультиоблачные проекты в России появились только в прошлом году. Но уже в 2020 г. их число увеличилось в два раза и это только при рассмотрении первого полугодия. Это продвинутая модель использования облачных ресурсов, которая позволяет подбирать для решения бизнес-задач наиболее подходящие инструменты от разных облачных провайдеров.

Появление мультиоблаков, по мнению Вячеслава Медведева, начальника отдела облачных вычислений «Инфосистемы джет», на российском рынке имеет несколько причин: «Компании накопили достаточно опыта, чтобы взять на вооружение более сложные, но в то же время эффективные облачные схемы. И они чувствуют себя уверено, "жонглируя" преимуществами разных сервисов от разных провайдеров, выбирая тем самым лучшее и сохраняя свою независимость от поставщиков. Технологии тоже помогают в этом. Например, подход "инфраструктура как код" упрощает управление сразу несколькими облачными провайдерами, так как позволяет использовать единый инструментарий для широкого спектра задач. Третьим фактором, который способствует развитию мультиоблачности, стала зрелость услуг провайдеров. Их потребителям все меньше нужно искать компромисс между надежностью и наличием того или иного сервиса».

ТОП-3 по использованию облачных технологий оказались предприятия ритейла, финансового сектора и промышленности.

Лидером по применению основных моделей и видов облачных услуг оказался ритейл. Торговые компании активно используют публичные и гибридные облака, поскольку у них нет таких строгих ограничений со стороны регуляторов в области информационной безопасности, как у банков. Применение внешних облачных сервисов помогает ритейлу гибко подстраиваться под сезонные нагрузки, при необходимости быстро масштабируя ресурсы. Кроме того, через внешних провайдеров предприятия этого сектора экономики имеет доступ к дорогим технологиям: «тяжелым» корпоративным бизнес-приложениям, Machine Learning, Big Data и пр. Можно ожидать, что в 2020-2021 гг. торговля останется активным потребителем облачных услуг несмотря на то, что этот сектор экономики находится сейчас в сложном положении: потребительский спрос стагнирует из-за сокращения реальных доходов населения, поставщики повышают цены, а маржинальность снижается.

Финансовый и промышленный секторы нацелены в основном на использование частных облаков. Для них характерен акцент на безопасность и высокую производительность. Гибридная модель для предприятий финансов не превышает 25%, а у промышленности — чуть более 30%. Однако по мнению аналитиков, в будущем доля гибридной модели в этих секторах вырастет, так как позволяет быстро стартовать новые ИТ-инициативы. Например, проекты, включающие разработку, Proof of Concept, тестирование новых технологий или решений, могут быть легко запущены на арендованных ресурсах, а в случае неудачи так же быстро свернуты.

Во время пандемии облачные провайдеры сообщали о росте интереса к своим услугам. Однако по факту выявлена не столь однозначная картина. В частности, по направлению SaaS даже зафиксировано падение: снижение на 20% относительно аналогичного показателя 2019 г. По направлениям IaaS и PaaS столь заметных изменений спроса не случилось. В сфере IaaS зафиксирован рост. Во время первой волны пандемии он прогнозировался многими аналитиками в связи с тем, что в то время российские компании были вынуждены искать альтернативы наращивания вычислительных ресурсов и облачные модели позволяют быстро сделать это.

Сегменты IaaS и PaaS не только не сократятся, но и покажут небольшой рост. К этим услугам прибегнут также компании, отложившие масштабные проекты трансформации своей ИТ-инфраструктуры, в том числе создание частных облаков.

«Индустрия облачных вычислений окончательно уходит от поиска "серебряной пули". Еще недавно на рынке предрекали, что решения on-premise, то есть частные облака, уступят место гибридным и публичным. Но в реальности эти рынки развиваются параллельно, — отметил Вячеслав Медведев. — Из-за неутихающего COVID-19 ИТ-бюджеты крупного бизнеса перераспределяются на проекты, дающие более быстрый результат, и развитие частных облаков приостанавливается. Но эта же причина простимулирует интерес к гибридной модели, чтобы закрыть дефицит внутренних вычислительных ресурсов в периоды пиковых нагрузок и повысить КПД ИТ. Это потребует привлечение эффективных ИТ-инструментов управления облачными средами и экспертизы по обеспечению информационной безопасности данных в облаках».