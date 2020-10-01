Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы»

13-21 сентября 2020 года состоялся финал VIII Национального чемпионата России «Молодые профессионалы». Соревнования прошли по 130 компетенциям, в том числе и по компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие». В финале участвовали учащиеся колледжей из 36 регионов, среди которых – семеро юниоров в возрасте до 17 лет.

В этом самом масштабном в истории движения WorldSkills дистанционном чемпионате приняли участие свыше 4 000 конкурсантов и 700 экспертов, в деловой программе участвовали представители 75 стран.

В компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие» молодым разработчикам было предложено автоматизировать бизнес-процессы медицинской лаборатории. За 15 часов нужно было разработать информационную систему для учета выполняемых исследований, ведения единой базы данных и предоставления отчетов. Для сотрудников лаборатории предназначалось desktop решение, а для пациентов – мобильное приложение. В реализации применялись веб-технологии для обмена информацией между сервером и клиентскими приложениями, участники работали с технологиями штрихкодирования, проектировали уровни доступа пользователей. Для выполнения конкурсного задания потребовались также навыки проектирования и описания системы в виде ER-диаграмм. В числе оцениваемых параметров решения – не только функциональность, но и удобство и понятность интерфейсов, их соответствие пожеланиям заказчика.

Победители в основной возрастной группе (до 22 лет): Золото - Ставрати Олег Геннадьевич (Московская область). Серебро – Шабанов Вадим Олегович (Калужская область). Бронза - Карпова Екатерина Вадимовна (Свердловская область).

Победители среди юниоров (до 17 лет): Золото – Поминов Даниил Викторович (Москва). Серебро – Великанов Даниил Артемович (Ямало-Ненецкий автономный округ). Бронза – Галиуллин Мурат Хамзаевич (Республика Башкортостан).

Новый дистанционный формат чемпионата потребовал слаженной работы многих людей и структур. Виртуальную инфраструктуру с круглосуточной поддержкой предоставила компания IT Lite, партнер фирмы «1С» по облачным сервисам для образования. Технические администраторы площадок организовали рабочие места для участников на базе 40 региональных колледжей. Организаторы финала обеспечили платформу для видеоконтроля и документооборота в рамках соревнований. Эксперты занимались тренировками, а в процессе чемпионата не только оценивали разработки, но и контролировали работу участников, обеспечивая честную и открытую борьбу.

Огромная нагрузка легла на группу управления соревнованиями, которая работала в Новокузнецке, центре проведения распределенного финала. С задачей организации и администрирования команды в составе ста человек справились: Главный эксперт – Морозько Кристина Игоревна, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово), сертифицированный эксперт «Ворлдскиллс Россия». Заместитель главного эксперта – Орлова Вера Михайловна, преподаватель Торгово-экономического колледжа им. Г.Д. Зуйковой (Омск). Заместитель главного эксперта по юниорам – Волкогонова Юлия Викторовна, молодой преподаватель Дальневосточного федерального университета (Владивосток). Технический администратор – Хоржевский Андрей Вадимович, преподаватель Сибирского политехнического техникума (Кемерово).

Эксперты, выполняющие оценку работ конкурсантов, проявили не только высокий профессионализм и беспристрастность, но и физическую выносливость – для некоторых продолжительность рабочего дня доходила до 24 часов.

В список экспертов финала VIII Национального чемпионата России «Молодые профессионалы» вошли: Абдрахманова Зульфия Амуровна, Челябинская область, Андреева Светлана Владимировна, Новгородская область, Белкин Денис Алексеевич, Московская область, Гладчук Валерий Владиславович, Самарская область, Голышева Светлана Викторовна, Камчатский край, Демченко Марина Сергеевна, Республика Башкортостан, Десюк Алла Михайловна, Новосибирская область, Диц Юлия Владимировна, Кемеровская область, Дудоладов Сергей Алексеевич, Омская область, Евсеева Валерия Владимировна, Севастополь, Ефимов Андрей Валерьевич, Смоленская область, Иванов Владимир Калиникович, Москва, Ильина Светлана Анатольевна, Кировская область, Кондратьев Виталий Сергеевич, Санкт-Петербург, Лебеденков Сергей Валерьевич, Пермский край, Мануева Екатерина Владимировна, Ямало-Ненецкий автономный округ, Маркус Светлана Владимировна, Томская область, Матусовская Светлана Владимировна, Приморский край, Панасеня Владимир Васильевич, Ханты-Мансийский автономный округ, Польский Дмитрий Алексеевич, Ставропольский край, Рябченко Александр Юрьевич, Московская область, Серкова Екатерина Геннадьевна, Свердловская область, Сиделев Андрей Александрович, Волгоградская область, Султанова Айгуль Ильдусовна, Республика Татарстан, Усов Михаил Алексеевич, Калининградская область, Финк Игорь Валерьевич, Оренбургская область, Фомина Галина Михайловна, Москва, Хорова Валерия Михайловна, Калужская область, Черепанова Марина Викторовна, Удмуртская республика.

Наиболее эффективная подготовка молодых разработчиков обычно проходит при участии практиков от бизнеса. Так, в тренировке чемпиона принимала участие компании «1С-Аналитикс». Большой вклад в подготовку студентов и оценку их достижений внести сотрудники компаний «Бизнес-Софт технологии» (Кемерово), «Простые решения» (Смоленск), «Сатори консалтинг» (Омск), «1С-Рарус Казань».

Одновременно с финалом Национального чемпионата состоялся распределенный Евразийский зачет по компетенции IT Software Solutions for Business с удаленным подключением иностранных участников. В данной компетенции конкурсанты имеют возможность использовать различные среды разработки. Первое место в этом чемпионате занял Кирилл Павкин (Россия), второе место – Асет Шарипов (Казахстан). Оба участника использовали в качестве среды разработки платформу «1C:Enterprise».