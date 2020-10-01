Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Konica Minolta запустила телемедицинский проект по борьбе с неонатальной желтухой

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta стала партнёром UCSF Benioff Children's Hospital, сети детских больниц Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Компания будет предоставлять больницам портативные транскутанные билирубинометры для удалённого мониторинга и лечения желтухи у новорождённых.

Детские больницы Калифорнийского университета проводят программу неонатальной телемедицины. Она направлена на поддержку новорождённых и их матерей после выписки и реализована в ответ на пандемию COVID-19.

В рамках программы родителям новорождённых с высоким риском осложнений желтухи выдаются транскутанные билирубинометры Konica Minolta. Они помогают проводить домашний мониторинг в течение первой недели жизни ребёнка. Полученные данные будут передаваться в больницы для дальнейшего развития программы.

Konica Minolta будет предоставлять больницам самую современную модель устройств – JM-105. Их поставщиком выступает компания Dräger – стратегический партнёр Konica Minolta, который специализируется на продуктах для выявления желтухи.

Устройство может определить наличие желтухи благодаря измерению относительного значения концентрации билирубина в крови ребёнка. Это жёлтый пигмент, который образуется при разложении гемоглобина. Его высокие концентрации могут приводить к повреждениям нервных клеток головного мозга.

В целом желтуха – это явление, при котором кожа новорождённого становится жёлтой. Оно обнаруживается у большинства младенцев и обычно исчезает в течение 1-2 недель. Однако в некоторых случаях состояние может потребовать раннего патологического лечения.

«Мы рады возможности сотрудничать с детскими больницами Калифорнийского университета и помогать в разработке новых решений для пациентов UCSF. Наша компания с нетерпением ждёт возможности оценить результаты пилотного проекта и дальнейшего расширения партнёрства», – сказал Киётака Фуджи, президент подразделения здравоохранения Konica Minolta, Inc.

Партнёрство стало возможным благодаря сотрудничеству центра бизнес-инноваций Konica Minolta, расположенным в Кремниевой долине, с одним из ведущих экспертов UCSF Benioff.

«Клинические испытания, которые проводит UCSF, не только помогут получить ценные отзывы для развития телемедицинской программы, но и смогут снизить риск распространения COVID-19 и других инфекций. Благодаря проекту необходимость возвращения родителей и новорождённых детей в медучреждения может стать минимальной», – отметил Дж. П. Пармли, вице-президент центра бизнес-инноваций Konica Minolta в Северной Америке.

Konica Minolta выпустила первый неинвазивный прибор для выявления желтухи ещё в 1980 году. Он проводил измерения без взятия пробы крови у ребёнка – только мигая светом на лбу или груди новорождённого.

Другие материалы рубрики

IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса

В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»

Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем

Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо»

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор

Государство вложит в российскую радиоэлектронику 350 миллиардов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Робоботинки как способ решения проблемы с передвижением в VR

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра