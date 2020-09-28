IDC и Huawei выпустили документ для развития электроэнергетической отрасли

IDC и Huawei представили совместно подготовленный технический документ для электроэнергетической отрасли «Построение электростанций будущего: путь к успешной цифровой трансформации» (Building the Future-Ready Power Enterprise: Road to a Successful Digital Transformation).

В этом документе IDC предложила методологию трансформации электростанций, которая подкрепляет методологию цифровой трансформации Huawei и полностью с ней согласуется. IDC и Huawei придерживаются схожего подхода по схемам и проектам, направленного на то, чтобы помочь организациям определить их приоритеты цифровой трансформации и программу действий, что, в свою очередь, позволит энергетическим предприятиям нарастить свой бизнес-потенциал.

Энергетическая отрасль уже давно сталкивается со сложностями. Предприятия этой отрасли сейчас претерпевают множество изменений. Чтобы сохранить за электростанциями ключевую роль в энергетической экосистеме, их руководство должно внедрить новые производственные структуры и бизнес-модели. Пандемия COVID-19 повлекла за собой новые изменения и сбои, с которыми сегодня приходится бороться лидерам энергетической отрасли.

Заместитель директора технологического департамента организации по развитию и сотрудничеству в области глобального объединения энергосистем (GEIDCO) Хоу Цзиньмин (Hou Jinming) отметил: «По мере проведения глобальной реформы энергетической отрасли и развития энергетического интернета эта отрасль будет обретать совершенно иную форму. Она будет отказываться от использования углеводородов, а также внедрять цифровые и интеллектуальные технологии». Последствия этих изменений повлияют на характер управления, рабочих процессов, услуг и сделок в энергетической отрасли. Энергетические предприятия должны переосмыслить, кто их клиент и кто – конкурент, пересмотреть отношения с новыми заинтересованными сторонами и участниками, понять, как энергетическая система должна работать. Это будет подразумевать привлечение новых клиентов, новые бизнес-модели, появление новых конкурентов, большее количество заинтересованных сторон и повышенные риски.

Увеличение числа возобновляемых источников энергии, появление новых устройств, потребляющих электроэнергию, рост количества подключений к электросетям, а также интеграция энергетических, информационных и транспортных сетей требуют от энергетических компаний систематически улучшать свои возможности реагирования и внедрять интеллектуальные технологии в свои системы управления и бизнес-процессы. Это даст возможность энергетическим предприятиям лучше адаптироваться к сложной среде и позволит энергетическим системам работать с более высоким уровнем безопасности, адаптивности, гибкости и эффективности. Следовательно, высокая эффективность анализа операционных данных, возможность быстрого и эффективного принятия решений с помощью ИИ и полная автоматизация процессов будут иметь решающее значение для выживания энергетических предприятий.

Чтобы создать энергетическое предприятие будущего, IDC предлагает методологию цифровой трансформации электроэнергетической отрасли.

Модель зрелости IDC является частью ее методологии цифровой трансформации, цель которой заключается в том, чтобы предоставить компаниям основу для создания их дорожных карт. Согласно модели зрелости, цифровая трансформация энергетических предприятий делится на пять фаз: специальная, оппортунистическая, повторяемая, управляемая и оптимизированная.

Самую важную роль в успешной цифровой трансформации энергетической отрасли играют следующие факторы: 1. Единая стратегия цифрового развития предприятия. 2. Решение о внесении необходимых организационных и культурных изменений. 3. Долгосрочные инвестиционные планы, связанные с цифровой трансформацией. 4. Стратегия на основе платформы. 5. Модель управления данными в масштабе предприятия.

Заместитель вице-президента подразделения Energy and Manufacturing Insights Group компании IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе Эмили Диттон (Emilie Ditton) считает, что модернизация, цифровизация и трансформация энергосистемы являются самыми важными требованиями. Энергосеть, прошедшая через цифровую трансформацию, будет сочетать в себе средства традиционной централизованной и крупномасштабной распределенной генерации энергии и возобновляемые источники энергии, при этом обеспечивая визуализацию систем управления и контроль сложной среды энергосистемы. Процессы функционирования энергосистемы трансформируются из цифровых в интеллектуальные. Будут разработаны новые бизнес-модели, изменятся режимы энергоснабжения и управления энергосетями.

В сотрудничестве со своими корпоративными партнерами Huawei внедряет комплексную систему контроля, взаимодействия и интеллектуализацию различных электроэнергетических терминалов путем интеграции технологий 5G, Интернета вещей, больших данных, ИИ, а также оптических и облачных технологий. Посредством цифровой трансформации Huawei стремится помочь клиентам в разработке стратегий решения проблем отрасли и использования открывающихся возможностей.

Вице-президент департамента глобального энергетического бизнеса Huawei Enterprise Business Group Лу Юнпин (Lu Yongping) заявил, что Huawei является надежным партнером в области цифровой трансформации. Huawei будет способствовать цифровой трансформации электростанций с помощью различных методов, включая содействие в понимании их текущего состояния, рынка и всей отраслевой экосистемы. Основываясь на обширном практическом опыте в области цифровой трансформации в энергетической отрасли, компания Huawei разработала энергетическую кольцевую модель «1-2-3-2-1», способствующую переходу отрасли на цифровые технологии. Она поможет электростанциям реализовать стратегические цели в рамках цифровой трансформации.

Единая трансформационная стратегия: электростанции должны воспринимать «цифровую трансформацию» как стратегию корпоративных преобразований и незаменимый элемент общей стратегии.

Два условия надежности: повышение уровня информационной грамотности организаций и сотрудников, продвижение культуры цифровых технологий и преобразований, а также создание команды талантливых кадров для осуществления цифровой трансформации — все это поможет предприятию в достижении целей цифровой трансформации.

Реализация трех ключевых процессов: интегрированное управление планированием, строительством и операционной деятельностью и гарантия того, что цифровая трансформация идет в соответствии со стратегией организации — это позволит предприятию получить от стратегии большую пользу.

Две главные движущие силы: необходимость сегодня быть в курсе тенденций в сфере услуг и технологий, чтобы воспользоваться возможностями в будущем.

Единая базовая платформа: выстраивание полностью подключенной цифровой платформы, которая станет прочной основой для цифровой трансформации бизнеса.

Методология цифровой трансформации Huawei схожа с методологией IDC, и они отлично дополняют друг друга. Как одна, так и другая сторона уверены, что необходимо спланировать и утвердить шаги и парадигму цифровой трансформации, чтобы помочь электростанциям с определением приоритетов в этой области и выстраиванием необходимого курса развития. Благодаря этому предприятия обретут масштабный бизнес-потенциал.

Директор по цифровой трансформации мировой электроэнергетики департамента решений для корпоративных заказчиков Huawei Ху Хао (Hu Hao) отметил, что глобальная энергетическая отрасль переживает трансформацию. Традиционная структура энергопотребления, сконцентрированная на первичных источниках, постепенно приобретает новую форму, основанную на энергии из вторичных источников, вроде солнечного света и силы ветра. Такой переход послужит толчком к отказу отрасли от использования углеводородов и стимулом ее развития в направлении чистой, электрифицированной и распределенной энергетики. В ходе трансформации Huawei поможет энергетическим предприятиям оптимизировать процессы управления, снизить производственные затраты, повысить безопасность операций и внедрить инновационные решения в бизнес-модели. Также это поможет корпоративным клиентам ускорить переход на цифровые технологии и достичь поставленной цели, которая заключается в построении интеллектуальной энергетической системы, сочетающей в себе несколько источников энергии, повсеместный доступ к сети и интеллектуальное взаимодействие.