В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware

Впервые виртуальные серверные среды VMware можно создавать нативно в Oracle Cloud Infrastructure. VMware предлагает решения для повышения эффективности и управляемости, которые организации во всем мире используют при ведении своего бизнеса. Решение Oracle Cloud VMware Solution ускорит темпы цифровой трансформации для компаний по всему миру.

Это не управляемый сервис. Заказчики получают полный контроль над облачной средой VMware – ее можно создавать и ею можно управлять точно так же, как если бы эта среда была развернута в собственном центре обработки данных клиента. Локальный, программно определяемый центр обработки данных можно расширить на облако Oracle Cloud. Это упрощает миграцию и обеспечивает согласованность операций по обе стороны границы облачной среды.

Пользователи решения Oracle Cloud VMware Solution получают подключение с малой задержкой между своей облачной средой VMware и полным набором сервисов Oracle Cloud, включая Autonomous Database, Exadata Cloud Service, сервисы для управления данными и высокопроизводительных вычислений и основные сервисы, которые предлагает Oracle Cloud.

Oracle Cloud VMware Solution (OCVS) – это решение, спроектированное, разработанное и развернутое Oracle. В нем используется VMware Cloud Foundation, что упрощает развертывание стека продуктов vSphere. Пользователи получают vSphere, vSAN (виртуальное хранилище), NSX-T (виртуальную сеть), установленные на узлах Oracle Bare Metal в OCI с использованием архитектуры VMware Validated Design (VVD) и на сертифицированном оборудовании VMware. И конечно, развернутую систему можно наращивать и сокращать.

Три хоста ESXi для SDDC размещаются в VCN в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure. На центральном хосте установлены программные компоненты VMware для поддержки вычислений (vSphere), сети (NSX-T) и хранилища (vSAN). Наложенная сеть NSX управляет потоком трафика между виртуальными машинами, а также между виртуальными машинами и остальными ресурсами в решении. Показанная здесь VCN включает в себя различные шлюзы, которые обеспечивают соединение между SDDC и локальной сетью, Интернетом и Oracle Services Network.

Пакет программного обеспечения VMware Oracle Cloud Infrastructure содержит компоненты vSphere, vSAN, NSX и vCenter для поддержки вычислений, хранения и сети, необходимые для работы всех функций среды VMware.

vSphere – это платформа виртуализации VMware для унифицированного управления ресурсами SDDC: процессорами, хранилищем и сетевой инфраструктурой. Два ключевых компонента vSphere – гипервизор ESXi и vCenter Server.

Центр обработки данных NSX-T Data Center предоставляет SDDC с поддержкой виртуальной сети и средств безопасности. Реализация NSX-T включает унифицированные устройства NSX Manager с NSX-T Local Manager и NSX-T Controller, а также узлы NSX-T Edge.

Программно-определяемые ЦОД Oracle Cloud VMware SDDC используют технологию хранения VMware vSAN, которая обеспечивает единое общее хранилище данных для вычислительных и управляющих рабочих нагрузок (ВМ).

С точки зрения практического применения уникальность этого решения состоит в том, что оно позволяет очень просто расширить локальные центры обработки данных в облако. Это позволяет обеспечить плавную миграцию виртуализированных ресурсов в корпоративное облако Oracle, а также реализовать гибридные сценарии с единым управлением локальными и облачными средами.

Решение Oracle Cloud VMware также предоставляет полный доступ к функциям VMware SDDC наряду со следующими преимуществами.

Высокая доступность. Все компоненты VMware распределены между разными доменами отказоустойчивости внутри доменов доступности региона Oracle Cloud Infrastructure. Технология конвергентного хранилища vSAN реплицирует данные на всех хостах ESXi в SDDC.

Масштабируемость. Можно начать с 3 хостов ESXi и масштабировать до 64 хостов в одном SDDC.

Перенос нагрузок. Миграция локальных рабочих нагрузок VMware в облако Oracle Cloud VMware Solution выполняется бесшовно.

Полная интеграция. Поскольку SDDC находится в виртуальной облачной сети (VCN), его можно настроить для взаимодействия с другими ресурсами Oracle Cloud Infrastructure, такими как вычислительные экземпляры, системы БД, автономные базы данных и т. д.

Управляемость. Консоль Oracle Cloud Infrastructure Console предоставляет готовые процедуры для облегчения создания SDDC и настройки сети.

Сеть второго уровня (Level 2). SDDC сконфигурироны с использованием виртуальных локальных сетей (VLAN). Это позволяет поддерживать приложения, которым для работы в публичном облаке требуется сеть второго уровня.

Вначале будет предложено ввести несколько параметров, таких как версия VMware, количество узлов, конфигурация сети и учетные данные. После их ввода при нажатии кнопки Oracle автоматически развернет среду. Все просто. По завершении этого процесса будет предоставлен доступ к консоли vCenter.

Среду VMware можно подключить к облачным сервисам Oracle через сервисный шлюз Service Gateway. Этот шлюз обеспечивает закрытые соединения между потребителями и сервисами (C2S).

Пользователям доступны и другие шлюзы, такие как шлюз интернета (Internet Gateway), шлюз NAT и шлюз динамической маршрутизации (DRG).

Чтобы использовать Oracle Cloud Infrastructure, администратор должен вам явным образом предоставить требуемый тип доступа, независимо от того, используете вы консоль или REST API с SDK, командную строку или другой инструмент. Если при попытке выполнить какое-либо действие появляется сообщение о том, что у вас нет разрешения или вы не авторизованы, уточните у администратора, какой тип доступа вам предоставлен и в каком разделе вы должны работать.

Oracle будет поддерживать заказчиков с действующими контрактами на поддержку при выполнении поддерживаемых версий продуктов Oracle в поддерживаемых Oracle вычислительных средах.