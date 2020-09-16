HP представила ПК и сервисы для гибридной рабочей среды

HP Inc. представила новые устройства и сервисы, призванные повысить продуктивность пользователей, создать условия для удобной совместной работы и обеспечить высокий уровень кибербезопасности в рамках распределенного офиса.

Пандемия COVID-19 полностью изменила традиционные принципы организации работы по всему миру, и гибридный формат работы становится для компаний новой нормой. Сегодня около 50% сотрудников работают удаленно, качество и продуктивность работы из дома приобретает первостепенное значение, и для этого пользователям нужны более быстрые ПК и скоростной интернет. 60% ИТ-отделов стремятся сохранить высокий уровень технической поддержки сотрудников в условиях гибкого графика и дистанционной работы. Более 40% специалистов считают приоритетом качество встроенных функций безопасности на конечных устройствах.

«Поскольку временные домашние офисы постепенно превращаются в постоянные, предприятия стремятся обеспечить поддержку как удаленных сотрудников, так и тех, кто посещает офис – в таких гибридных рабочих средах роль ПК становится еще важнее, – отметил Энди Роудс (Andy Rhodes), глава подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. – Мы делаем наши передовые технологии более доступными и способствуем цифровой трансформации бизнеса, представляя новые продукты: корпоративные ноутбуки с повышенной мобильностью, десктопы с увеличенной производительностью для ограниченного рабочего пространства, мониторы для эффективной совместной работы, а также наши лучшие сервисы с гибкими и комплексными решениями».

Благодаря начальному весу менее одного килограмма и длительному времени автономной работы ноутбук HP ProBook 635 Aero G7 помогает пользователям оставаться продуктивными в любых условиях: дома, в офисе или находясь в пути. Дисплей с технологией HP Sure View Reflect гарантирует защиту от посторонних глаз, поддержка Wi-Fi 6 и 4G LTE упрощает подключение к сети, а клавиатура обеспечивает плавный и бесшумный набор текста.

Элегантный дизайн и забота об окружающей среде. Ноутбук отличается улучшенным дизайном, прочной металлической конструкцией и компактностью. При этом 62% его механических деталей выполнены из переработанных материалов, что делает эту модель ярким дополнением к портфолио экологичных устройств HP.

Высокая производительность. Модели с новейшими процессорами AMD Ryzen 4000, дополнительными мобильными процессорами серии Ryzen PRO 4000 и интегрированной графикой AMD Radeon помогают значительно повысить продуктивность работы.

Возможность обработки чистящими средствами. Ноутбук выдерживает не менее 1000 циклов дезинфекции при помощи очищающих салфеток, теперь пользователям не нужно беспокоиться о том, что они могут повредить устройство при обработке.

Модели HP ProBook 600 G8 и HP ProBook 400 G8 предназначены для сотрудников динамичных компаний. Устройства подойдут для тех, кому приходится выполнять задачи не только на своем рабочем месте в офисе, но и часто использовать ноутбук в переговорных комнатах, а также забирать его для работы домой. Благодаря улучшенному дизайну и опциональным четырехъядерным процессорам Intel Core 11 поколения, новые модели ProBook 600 и ProBook 400 по-прежнему обеспечивают производительность, безопасность и надежность бизнес класса, которые необходимы современным сотрудникам.

Новые модели десктопов Elite и Pro разработаны с учетом требований к мультифункциональности и предлагают выбор различных форм-факторов. Устройства созданы для тех, кому необходима большая вычислительная мощность для выполнения сложных рабочих задач.

Компьютеры серии HP EliteDesk 805 G6 получили обновленное современное шасси, отличаются дополнительной мобильностью и новыми возможностями расширения и персонализации. Технология HP Run Quiet Design позволяет минимизировать уровень шума, помогая сосредоточиться на работе, а благодаря поддержке VR-приложений компьютеры без труда справятся с ресурсоемкими рабочими нагрузками. Обновленная серия десктопов обеспечивает пользователям продуктивность и надежность корпоративного уровня, а также повышенную безопасность и управляемость в различных форм-факторах.

Модель HP EliteDesk 805 G6 Desktop Mini PC – компактный и высокопроизводительный ПК, который отлично подходит для открытого офиса в сочетании с дополнительным дисплеем Mini-in-One.

Модель HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor – один из первых в мире настольных ПК бизнес-класса в компактном форм-факторе на базе процессоров AMD с возможностью установки одновременно двух накопителей M.2.

Компьютеры серии HP ProDesk 405 G6 оснащены новыми процессорами серии AMD Ryzen PRO, которые обеспечивают высокую производительность и предусматривают гибкие возможности для создания бесшумных и энергоэффективных решений для развивающихся компаний.

Принимая во внимание, что около 50% сотрудников работают из дома без устройств нужной конфигурации, и 60% не имеют специально оборудованного рабочего места, HP представила новые мониторы, которые подходят для совместной работы, соответствуют стандартам безопасности и комфортно разместятся в ограниченном пространстве домашнего офиса.

Мониторы для конференцсвязи HP E24d и E27d предлагают все необходимое для виртуальной совместной работы. Устройства совместимы с сервисом Zoom и позволяют проводить видеоконференции с помощью встроенной выдвижной веб-камеры, микрофона и прикрепленного саундбара без необходимости приобретения или подключения дополнительных аксессуаров. Решение также оснащается док-станцией, благодаря которой пользователи могут подключить к монитору свой ноутбук и все необходимое единым кабелем USB-C с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Монитор с сенсорной панелью HP E24t G4 FHD создан для максимальной продуктивности и позволяет управлять контентом непосредственно на экране, без отвлекающих внимание бликов или отпечатков пальцев. Создайте оптимальную конфигурацию комфортного рабочего места с максимальной эргономикой и поддержкой технологии HP Eye Ease, которая устраняет вредное синее излучение, не влияя при этом на точность цветопередачи и не добавляя желтых оттенков. Компания HP придерживается принципов устойчивого развития при производстве своей продукции, более 80% используемого пластика получено из переработанного сырья, все используемые материалы получены из экологичных источников, а упаковка подлежит повторной переработке.

Чтобы помочь бизнесу лучше управлять жизненным циклом устройств, компания обновила и упростила свою программу HP Device as a Service (DaaS, «Устройство как услуга»), чтобы облегчить клиентам получение необходимых им услуг. Заказчики по всему миру получают единое решение – независимо от того, работают они только в одной стране или представляют собой глобальный бизнес. Кроме того, клиенты могут персонализировать программу DaaS с помощью дополнительных опциональных услуг и сервисов от HP или партнеров (Partner Services). Обновление позволяет партнерам использовать HP DaaS в качестве основы для создания и развертывания индивидуальных предложений для своих клиентов. Сервис HP Financial Solutions предлагает гибкие платежные решения, чтобы помочь партнерам найти новых клиентов и оптимизировать возможности обновления в будущем. HP TechPulse, аналитическая платформа, которая управляет услугами в HP DaaS, постоянно развивается, чтобы обеспечить наших клиентов и партнеров передовой аналитикой и преимуществами использования искусственного интеллекта.

Ноутбук HP ProBook 635 Aero G7 будет доступен в России в декабре 2020 года по рекомендуемой цене 79 990 руб. Ноутбук HP ProBook 600 G8 будет доступен в России в ноябре 2020 года по рекомендуемой цене 64 990 руб. Ноутбук HP ProBook 400 G8 будет доступен в России в декабре 2020 года по рекомендуемой цене 59 990 руб.

ПК HP EliteDesk 805 G6 Mini PC будет доступен в России в декабре 2020 года по рекомендуемой цене 69 990 руб. Десктоп HP EliteDesk 805 G6 Small Form Factor будет доступен в России в ноябре 2020 года по рекомендуемой цене 72 990 руб. Десктоп HP 405 G6 Mini PC будет доступен в России в декабре 2020 года по рекомендуемой цене 39 990 руб. Десктоп HP 405 G6 Small Form Factor будет доступен в России в ноябре 2020 года по рекомендуемой цене 42 990 руб.

Мониторы HP E24D и E27D G4, а также сенсорные мониторы HP E24t G4 будут доступны в России с января 2021 года. Стоимость будет объявлена дополнительно. Решение HP Device as a Service доступно в России в полном объёме. За информацией о стоимости услуг обратитесь к коммерческому представителю HP или авторизованному партнеру HP по продаже DaaS.