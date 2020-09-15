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Крупнейшее событие в области управления изменениями и трансформации бизнеса Change Makers Summit пройдет 28 сентября – 2 октября в онлайн-формате

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Онлайн-саммит Change Makers - это мировые тренды в управлении изменениями и трансформации бизнеса от спикеров первой величины, кейсы и лайфхаки от практиков из разных стран, экосистема образовательных, карьерных и нетворкинговых возможностей – всё, что необходимо для того, чтобы побеждать в высшей лиге трансформаций.

На саммите выступят в синхронном переводе на русский классики управления изменениями из-за рубежа.

Тим Кризи, главный директор по инновациям Prosci – компании, разработавшей одну из ведущих моделей управления изменениями ADKAR. Тим – руководитель исследований лучших практик по управлению изменениями, которые представляют собой крупнейший свод знаний в мире по этой теме. Методологией Prosci пользуются 80% компаний из списка Fortune 100.

Дэрил Коннер, президент Conner Partners, один из ведущих мыслителей в области управления изменениями, автор книг «Управляя со скоростью изменений» и «Лидерство в эпоху хаоса», более 250 публикаций об управлении изменениями. Дэрил ведет обширную работу с руководителями международных некоммерческих организаций, помогая им меняться и менять мир.

Др. Дин Андерсон, СЕО Being First, Inc, Др. Андерсон специализируется на осознанном лидерстве изменений и является автором более 50 публикаций и двух книг, ставших классикой управления изменениями – «Дорожная карта лидера трансформации: как проектировать трансформацию вашей организации» и «За пределами управления изменениями: как обеспечить прорывные результаты за счет осознанного лидерства в изменениях»

А также первые лица российских трансформаций. Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, «РЖД». Андрей Белевцев, директор дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть». Константин Нечаев, директор по стратегии, «Авито». Татьяна Терентьева, директор по персоналу, госкорпорация «Росатом». Александр Ларьяновский, управляющий директор, SkyEng.

Аудиторией конференции является широкая трансформационная общественность из русскоязычных и зарубежных стран, участники и руководители проектных и продуктовых команд, спонсоры изменений из числа высшего руководства, руководители служб по управлению персоналом, организационному развитию, директора корпоративных университетов и руководители консалтинговых компаний.

Есть опция бесплатного участия. Зарегистрироваться можно здесь. Следить за новостями управления изменениями удобно здесь.

Организатором конференции является консалтинговая компания and Change, специализирующаяся на управлении изменениями и работающая более чем в 30 странах мира.



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