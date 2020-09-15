Исследование Cisco: к 2024 г. малые предприятия способны увеличить глобальный ВВП на $2,3 трлн

По данным нового исследования цифровой зрелости малого бизнеса (2020 Small Business Digital Maturity Study), малые предприятия своим вкладом в восстановление экономики во время и после пандемии могут увеличить совокупный ВВП этих рынков на $2,3 трлн. В отчете, составленном компанией IDC по заказу Cisco, исследуется ситуация на июнь 2020 г. в 8 странах (США, Канада, Мексика, Бразилия, Чили, Великобритания, Германия и Франция) с точки зрения текущих проблем и возможностей малого бизнеса, а также корреляции между цифровой зрелостью и скоростью восстановления. Благодаря ускоренной цифровизации малого бизнеса общий объем этих экономик может вырасти на 5,5% при 42% увеличении темпов роста.

Для понимания уровня зрелости цифровизации малого бизнеса IDC разработала анкету, помогающую малым предприятиям четко оценить свои текущие возможности и понять, какое место они занимают на шкале цифрового индекса — от первого этапа цифрового безразличия (Digital Indifferent) до четвертого, самого продвинутого этапа полной цифровизации (Digital Native). Данный отчет является продолжением опубликованного в июле отчета о малом бизнесе Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Пандемия COVID-19 обострила существующий цифровой разрыв в сегменте малого бизнеса и вынудила компании ускорить процесс цифровизации, — сказал Даниэль-Соэ Хименес (Daniel-Zoe Jimenez), заместитель вице-президента IDC, возглавляющий направление цифровой трансформации и исследований малого и среднего бизнеса. — Малые предприятия начинают понимать, что цифровизация не есть вопрос выбора, но вопрос выживания. Притом что в нашем исследовании отражен прогресс многих малых предприятий, они, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса и устойчивость к внешним воздействиям в будущем, должны ускорить цифровизацию процессов и операций с помощью внедрения цифровых технологий».

На четырехэтапной шкале цифровой зрелости лишь 25% достигли самого продвинутого четвертого этапа, при этом 4% процента все еще остаются на первом этапе.

Малые предприятия Северной Америки и Западной Европы в среднем достигли большей цифровой зрелости, чем их собратья из Латинской Америки, при этом более 33% компаний в обоих регионах находятся на 3 и 4 этапах. Сравнительный анализ демонстрирует, что среди опрошенных стран малые предприятия Великобритании, США и Германии наиболее продвинулись на пути цифровизации, за ними следуют их коллеги из Франции и Канады, в отстающих — малый бизнес Латинской Америки.

Если говорить о восстановлении во время и после пандемии, то наиболее зрелые малые предприятия, находящиеся на 3 и 4 этапах, демонстрируют самые высокие показатели восстановления, они в состоянии быстро реагировать на рыночные изменения и наращивают свои доходы более высокими темпами.

16% опрошенных заявили, что они процветают и считают свои предприятия маневренными и устойчивыми. В то же время, 36% малых предприятий все еще функционируют в режиме выживания, а 50% сосредоточены на наращивании или реорганизации своего бизнеса. Если бы 50% из опрошенных малых предприятий к 2024 г. вышли на 3 этап индекса цифровой зрелости, то ВВП мог бы увеличиться еще на $2,3 трлн.

Пандемия COVID-19 лишь подтвердила тот факт, что цифровизация больше не является одним из вариантов выбора, она есть необходимость. Более 70% опрошенных малых предприятий во всем мире ускоряют цифровизацию вследствие пандемии.

Хотя цифровые технологии сегодня более доступны и помогают уравнять шансы игроков, малые предприятия сталкиваются с множеством проблем. Наиболее уязвимыми у малых предприятий всего мира из-за пандемии оказались: стиль работы, безопасность сотрудников, наличные средства и сбыт. Кроме того, основными проблемами для малых предприятий, даже без учета пандемии, являются: недостаток цифровых навыков и специалистов, культурное сопротивление переменам и нехватка бюджета и заинтересованности.

Кризис усилил зависимость малых предприятий от технологий и продемонстрировал важность цифровизации. Около 45% опрошенных малых предприятий считают, что к 2021 г. будет цифровизовано более 30% их бизнеса. 36% планируют инвестировать в решения, которые помогут персоналу работать удаленно, а 33% будут вкладывать средства в цифровые технологии для наращивания онлайн-продаж. 32% малых предприятий также планируют разработать цифровую стратегию с четкими бизнес-целями, а 32% — инвестировать в специалистов и развитие нужных навыков.

В числе планируемых на ближайшие полтора года технологических инвестиций малые предприятия назвали облачные решения, а также создание локальной программной и аппаратной инфраструктуры. Информационная безопасность чрезвычайно важна для малых предприятий, решения безопасности входят в первую тройку приоритетов. Обслуживание заказчиков и решения для совместной работы вошли в первую пятерку инвестиционных приоритетов. Самые зрелые малые предприятия также назвали в числе приоритетных направлений искусственный интеллект и аналитику, которые должны стимулировать дальнейшую конкурентоспособность и уменьшать долю вмешательства человека.

Во всем мире малые предприятия учатся адаптироваться к ситуации, преодолевать препятствия и внедрять технологии, которые помогут им не только пережить этот кризис, но и преуспевать, когда он закончится. Тем не менее, первый вопрос для многих звучит так: «С чего начать?» Чтобы выработать способность быстро восстанавливаться, Cisco и IDC рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций.

Разработать трехлетний план внедрения технологий. Определить приоритеты для автоматизации важнейших бизнес-процессов. Оценить те или иные технологии для внедрения, уделить особое внимание оснащению удаленного персонала, платформе безопасной электронной коммерции и надежной с точки зрения кибербезопасности сети. Инвестировать в специалистов и навыки с упором на цифровизацию. Найти подходящего технологического партнера для реализации цифровых преобразований. Использовать программы финансирования и повторное использование оборудования с целью экономии наличности и облегчения бюджетных требований. Учитывать отраслевые тренды и передовой опыт. Упрощать, начинать с малого, учиться и расти.